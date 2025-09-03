Google уникнув продажу Chrome завдяки зростанню конкуренції з боку ШІ-компаній

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2025, 11:17

Google уникнув продажу Chrome завдяки зростанню конкуренції з боку ШІ-компаній

Федеральний суддя у Вашингтоні виніс рішення щодо санкцій у знаковій антимонопольній справі проти Google. Компанію не змусять продавати свій браузер Chrome, але зобов'яжуть ділитися даними з конкурентами для посилення конкуренції на ринку онлайн-пошуку. Це рішення є частковою перемогою для техногіганта у його боротьбі з американськими регуляторами. Про це пише Reuters.

Федеральний суддя у Вашингтоні виніс рішення щодо санкцій у знаковій антимонопольній справі проти Google.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні пункти рішення та реакція ринку

За підсумками п'ятирічної судової битви, суддя ухвалив збалансоване рішення:

  • Компанія зберігає за собою браузер Chrome, операційну систему Android та право продовжувати багатомільярдні виплати компанії Apple за те, щоб пошук Google був стандартним на її пристроях.
  • Компанію зобов'язали ділитися даними з конкурентами та заборонили укладати ексклюзивні контракти, що заважали б виробникам пристроїв встановлювати пошукові системи інших розробників.

Ринки відреагували на новину з полегшенням. Акції материнської компанії Google, Alphabet, злетіли на 7,2% на позабіржових торгах, а акції Apple зросли на 3%.

Роль штучного інтелекту в рішенні судді

Суддя пояснив своє рішення небажанням вдаватися до радикальних кроків. Ключовим аргументом на користь м'якших санкцій він назвав стрімкий розвиток штучного інтелекту.

На його думку, ШІ-компанії, як-от OpenAI, вже сьогодні створюють для Google значно сильнішу конкуренцію, ніж будь-яка пошукова система за останні десятиліття, що робить такий радикальний крок, як продаж Chrome, менш необхідним.

Чому це важливо

Це рішення є великою, хоч і не повною, перемогою для Google та суттєвою невдачею для антимонопольного наступу уряду США на техногігантів.

Хоча вимога ділитися даними є поступкою, Google вдалося захистити три стовпи своєї імперії: браузер Chrome, систему Android та вигідну угоду з Apple. Ейфорійна реакція ринку свідчить про те, що інвестори розцінюють це як уникнення примусового розділення компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами