Google уникнув продажу Chrome завдяки зростанню конкуренції з боку ШІ-компаній

Федеральний суддя у Вашингтоні виніс рішення щодо санкцій у знаковій антимонопольній справі проти Google. Компанію не змусять продавати свій браузер Chrome, але зобов'яжуть ділитися даними з конкурентами для посилення конкуренції на ринку онлайн-пошуку. Це рішення є частковою перемогою для техногіганта у його боротьбі з американськими регуляторами. Про це пише Reuters.

Головні пункти рішення та реакція ринку

За підсумками п'ятирічної судової битви, суддя ухвалив збалансоване рішення:

Компанія зберігає за собою браузер Chrome, операційну систему Android та право продовжувати багатомільярдні виплати компанії Apple за те, щоб пошук Google був стандартним на її пристроях.

Компанію зобов'язали ділитися даними з конкурентами та заборонили укладати ексклюзивні контракти, що заважали б виробникам пристроїв встановлювати пошукові системи інших розробників.

Ринки відреагували на новину з полегшенням. Акції материнської компанії Google, Alphabet, злетіли на 7,2% на позабіржових торгах, а акції Apple зросли на 3%.

Роль штучного інтелекту в рішенні судді

Суддя пояснив своє рішення небажанням вдаватися до радикальних кроків. Ключовим аргументом на користь м'якших санкцій він назвав стрімкий розвиток штучного інтелекту.

На його думку, ШІ-компанії, як-от OpenAI, вже сьогодні створюють для Google значно сильнішу конкуренцію, ніж будь-яка пошукова система за останні десятиліття, що робить такий радикальний крок, як продаж Chrome, менш необхідним.

Чому це важливо

Це рішення є великою, хоч і не повною, перемогою для Google та суттєвою невдачею для антимонопольного наступу уряду США на техногігантів.

Хоча вимога ділитися даними є поступкою, Google вдалося захистити три стовпи своєї імперії: браузер Chrome, систему Android та вигідну угоду з Apple. Ейфорійна реакція ринку свідчить про те, що інвестори розцінюють це як уникнення примусового розділення компанії.