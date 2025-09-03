США посилюють тиск на Китай, скасувавши дозвіл на постачання обладнання для заводу TSMC

Уряд США відкликав дозвіл для тайванського гіганта TSMC на вільне постачання американського обладнання на свій ключовий завод з виробництва чипів у китайському Нанкіні. Цей крок є частиною ширшої стратегії Вашингтона з обмеження доступу Китаю до передових напівпровідникових технологій. Про це пише WSJ.

Скасування статусу

Як повідомили в самій компанії, уряд США поінформував TSMC про позбавлення її заводу в Нанкіні статусу «перевіреного кінцевого користувача» з 31 грудня. Цей статус дозволяв компанії імпортувати американське обладнання для своїх китайських фабрик, не отримуючи окремої ліцензії на кожну поставку.

Раніше, минулої п'ятниці, Міністерство торгівлі США оголосило про аналогічне скасування статусу VEU і для китайських заводів південнокорейських компаній Samsung та SK Hynix.

Наслідки для компаній та ринку

Міністерство торгівлі США пояснило, що планує видавати ліцензії для підтримки роботи існуючих фабрик, але не дозволятиме розширення їхніх потужностей чи технологічної модернізації.

Аналітики вважають, що хоча короткостроковий фінансовий вплив на TSMC буде обмеженим (завод у Нанкіні забезпечує лише 3% виробничих потужностей компанії), цей крок має довгострокові стратегічні наслідки.

«Головна історія — це намір Вашингтона: йдеться не про сьогоднішні прибутки, а про заморожування виробничих потужностей Китаю в довгостроковій перспективі», — зазначила Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Singapore.

На тлі цих новин акції TSMC, що торгуються в США, впали на 1,1%.