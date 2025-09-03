Конкурент OpenAI, компанія Anthropic, залучила $13 млрд та досягла оцінки у $183 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2025, 14:20

Конкурент OpenAI, компанія Anthropic, залучила $13 млрд та досягла оцінки у $183 млрд

ШІ-стартап Anthropic, один з головних конкурентів OpenAI, завершив новий раунд фінансування, залучивши $13 мільярдів. Це підняло загальну оцінку компанії до $183 мільярдів та зробило її одним із найдорожчих приватних стартапів у світі. Про це повідомляється на сайті компанії.

ШІ-стартап Anthropic, один з головних конкурентів OpenAI, завершив новий раунд фінансування, залучивши $13 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі раунду та стрімке зростання

Раунд фінансування очолили такі провідні інвестори, як Iconiq Capital, Fidelity Management та Lightspeed Venture Partners. Попит на акції компанії значно перевищив пропозицію: початкова мета у $5 млрд була спочатку збільшена до $10 млрд, а в підсумку компанія залучила $13 млрд.

Бізнес-показники Anthropic демонструють вибухову динаміку. Річний дохід зріс з $1 млрд на початку 2025 року до понад $5 млрд у серпні. Кількість бізнес-клієнтів сягнула 300 000. Особливо успішним є інструмент для програмістів Claude Code, дохід від якого перевищив $500 млн на рік, а його використання за останні три місяці зросло в 10 разів.

Стратегія та конкуренція

Компанія Anthropic була заснована у 2021 році колишніми топ-співробітниками OpenAI. Вона позиціонує себе як розробника більш безпечних та надійних ШІ-моделей, що зробило її популярною серед корпоративних клієнтів у таких чутливих галузях, як фінанси та охорона здоров'я. Один з продуктів компанії є велика мовна модель (LLM) Claude, яка конкурує із чатом GPT.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на задоволення попиту з боку бізнесу, подальші дослідження у сфері безпеки ШІ та міжнародну експансію.

Безпека як бізнес-модель: у чому унікальність Anthropic?

Anthropic була заснована групою дослідників, що залишили OpenAI через розбіжності у поглядах на безпеку штучного інтелекту. Їхня головна ідея полягала в тому, щоб створити ШІ-моделі, які є не лише потужними, а й безпечними, етичними та передбачуваними.

Для цього компанія розробила унікальний підхід до навчання своїх моделей, відомий як «Конституційний ШІ» (Constitutional AI).

Спочатку модель навчають на величезному масиві текстів, як і інші LLM.

Потім, на другому етапі, замість того, щоб люди-модератори вручну коригували її поведінку, модель змушують слідувати певній «конституції» — набору принципів та правил (наприклад, «не генеруй шкідливий контент», «уникай упередженості»).

Модель самостійно навчається, критикуючи та виправляючи власні відповіді, щоб вони відповідали цим принципам.

Такий підхід дозволяє створювати більш керовані та надійні ШІ-системи. Саме цей акцент на безпеці став головною конкурентною перевагою Anthropic і привабив до неї великих корпоративних клієнтів, які бояться репутаційних та юридичних ризиків, пов'язаних з непередбачуваною поведінкою інших ШІ-моделей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами