Головне за середу: Зміна правил торгівлі б/у авто та найприбутковіші банки

В Україні вже найближчим часом може кардинально змінитись ринок торгівлі вживаними авто. Причина — рішення уряду скоригувати порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

Топ-10 найприбутковіших банків України

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).

Рада ухвалила зміни до бюджету-2025 на 40 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439−3 щодо внесення змін до бюджету-2025 на 40 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Яким буде курс долара до кінця року — прогноз економіста

До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче. Про це розповіла головний економіст Dragon Capital Олена Білан у подкасті «Що з економікою?».

Населення і бізнес конвертують гривневі депозити в валютні: як реагують на це банки

Депозитний ринок трохи пожвавився. Як завжди, першими «прокинулись» невеликі банки. За останні два тижні чотири фінустанови із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для приватних клієнтів.