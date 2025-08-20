Яким буде курс долара до кінця року — прогноз економіста

До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче. Про це розповіла головний економіст Dragon Capital Олена Білан у подкасті «Що з економікою?».

«У Національного банку більше можливостей маневрувати і більше можливостей утримувати курс більш-менш стабільним. Тож можливо, що до кінця року ми взагалі не побачимо суттєвих зсувів», — розповіла експертка.

За її словами, прогнозування курсу долара — складне завдання, яке схоже на «вгадування», адже все залежить від майбутніх дій НБУ.

«Я колись бачила дослідження, що найкраща модель для прогнозування валютного курсу — це Random Walk, яка базується на випадкових кроках. Тобто ми фактично вгадуємо. Потім з’явилося інше дослідження, що все ж таки існують моделі, які прогнозують краще, ніж „випадкові кроки“, але не набагато», — зазначила Білан.

Вона наголосила, що в українських умовах прогнозувати особливо складно, бо на курс впливають дії НБУ. «Тобто ми намагаємося вгадати, що зробить Національний банк, бо валютний ринок залишається під його контролем. Головна ціль усіх дій НБУ — це повернути інфляцію до цілі і там її утримувати. А валютний курс є інструментом досягнення інфляційної цілі», — прокоментувала вона.

Вона додала, що головний фактор, що тисне на ціни і не дає інфляції суттєво знизитись — це дефіцит кадрів, який розганяє зарплати.

«На ринку праці вже з 2023 року відчувається суттєвий дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, що підштовхує зарплати вгору. І оскільки мобілізація продовжується, цей дефіцит кадрів залишається суттєвим, і зарплати продовжують зростати», — зазначила Білан.

