20 серпня 2025, 15:04

Населення і бізнес конвертують гривневі депозити в валютні: як реагують на це банки

Депозитний ринок трохи пожвавився. Як завжди, першими «прокинулись» невеликі банки. За останні два тижні чотири фінустанови із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для приватних клієнтів.

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Поштовхом для цього могла стати свіжа статистика НБУ, яка показала відтік гривневих депозитів і одночасне збільшення вкладів у ВКВ. Чому це відбулося та як впливатиме на депозитні ставки далі, розповість «Мінфін».

Аналітики Нацбанку зафіксували в липні відтік гривневих депозитів: скоротилися вклади і бізнесу, і населення.

«У випадку населення варто говорити про певну сезонність. Дуже часто ми бачимо, як кошти фізосіб в банках у гривні зростають в червні. Це пов’язано із додатковими нарахуваннями заробітної плати в окремих галузях, зокрема в освіті.

Але після такого зростання в липні йде певне зниження. В 2025 воно було не таким значним, як в минулі роки", — прокоментував для «Мінфіну» ситуацію на депозитному ринку Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

Зокрема, вклади в нацвалюті приватних клієнтів скоротилися на символічні 19 млн грн і на 1 серпня склали 855,6 млрд грн. Минулого року регулятор спостерігав аналогічну тенденцію. Але зараз вона проявилася м'якіше: якщо зараз скорочення відбулося на тисячні частки відсотків, то рік тому — одразу на 1,3%.

Джерело: ICU

Помітніше минулого місяця приростали вклади населення у валюті — одразу плюс 4,2 млрд грн. Однак частка депозитів у ВКВ значна менша, ніж у гривні: лише близько 34% від загальної суми, розмішеної приватними клієнтами в українських банках. Крім того, ця частка залишається майже незмінною. Зокрема, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у серпні минулого року частка валютних вкладів населення складала 35,79% усіх розміщених фізособами коштів.

Не вбачають аналітики жодних загроз і в липневому скороченні гривневих депозитів бізнесу.

«На залишки на банківських рахунках бізнесу впливають витрати держави, а також монетарні операції НБУ. З початку 2025 року НБУ продав на міжбанку понад 21 млрд доларів, що помітно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Значна частина попиту на цю валюту йде від бізнесу, який купує цю валюту за гривню.

Тому ми спостерігали скорочення коштів юридичних осіб в місяці, коли ці самі залишки переважно зростають. Однак куплена бізнесом валюта, на відміну від фізичних осіб, витрачається насамперед на імпорт товарів та послуг, відповідно вплив на залишки за банківськими коштами у валюті не такий значний", — пояснює Михайло Демків.

Джерело: ICU

Тому очікувати помітної реакції зі сторони банків на зафіксований регулятором відтік гривневих депозитів і незначне збільшення валютних вкладів не варто.

Для цього у фінансистів є декілька причин. По-перше, восени приватні клієнти традиційно активізують розміщення грошей на депозити. По-друге, вже 11 вересня на своєму засіданні НБУ може знизити облікову ставку, а також дохідність своїх інструментів. А це дасть можливість банкірам продовжити потроху різати й депозитні відсотки.

Як невеликі банки змінили дохідність депозитів за останні два тижні

Кристалбанк підвищив ставки всієї лінійки вкладів у нацвалюті: на 0,15 в.п. зросли відсотки за депозитами на рік, 9 і 6 місяців. Тепер на таких депозитах приватні клієнти тут можуть заробити 16,4% річних, 15,65% та 16,9% річних відповідно. Також банк збільшив одразу на 0,25 в.п. ставку за 3-місячними вкладами і платить за ними 17% річних.

Бізбанк підняв на 0,82 в.п. ставку гривневих депозитів на 6 місяців і платить за ними тепер 17,2% річних.

Міжнародний інвестиційний Банк підвищив на 2 в.п. до 16% річних ставку за депозитами в гривні на 3 місяці.

Піреус тепер платить менше за євровкладами: на 1,05 в.п. до 0,2% річних знижено ставку за вкладами на 12 місяців, стільки ж тепер тут можна заробити на вкладах на 6 місяців. Відсотки за 3-місячними вкладами схудли на 0,7 в.п. до 0,3% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Кристалбанк* 16,40% 0,15% 15,65% 0,15% 16,90% 0,15% 17,00% 0,25% 6,00% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Кредитвест Банк 16,25% - 16,75% - 17,25% - 17,25% - - -
Бізбанк 16,20% - - - 17,20% 0,85% 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 15,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 16,00% 2,00% 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,50% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.08.2025−18.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 1,85% - 1,85% - 1,85% - - -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,30% - 2,25% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.08.2025−18.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Бізбанк 0,85% - - - 0,75% - 0,65% - - -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Піреус 0,20% 1,05% - - 0,20% 0,90% 0,30% 0,70% - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,35% - 1,00% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.08.2025−18.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
