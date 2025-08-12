Головне за вівторок: інфляція в Уукраїні та США, ефіріум на максимумі
У липні 2025 року інфляція продовжила знижуватися та становила 14,1% у річному вимірі. За місяць споживчі ціни зменшилися на 0,2%. Загальну інфляцію допомогли стримати нижчі ціни на енергоносії. Проте аналітики вказують на зростання цін у категоріях, що безпосередньо зазнали впливу нових торговельних мит. Зокрема, порівняно з червнем, ціни на меблі зросли на 0,9%, на шини — на 1%, а на товари для домашніх тварин — на 0,5%.
Інфляція в США залишилася на рівні 2,7%, але базовий показник перевищив прогнози
Річна інфляція у США в липні залишилася на рівні 2,7%, що виявилося трохи нижчим за очікування економістів. Однак ключовий показник базової інфляції, за яким уважно стежить Федеральна резервна система, прискорився і перевищив прогнози, що ускладнює перспективи зниження процентних ставок.
Курс валют: євро різко подорожчало на міжбанку
До закриття міжбанку, 12 серпня, курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
Ethereum оновив максимум з 2021 року
12 серпня 2025 року ціна Ethereum досягла в моменті позначки в $4400, згідно з TradingView. На думку експертів, драйверами цього висхідного тренду виступають приплив капіталу в спотові Ethereum-ETF, можливо напередодні схвалення стейкінга, а також прийняття активу як казначейського серед великих компаній.
