До закриття міжбанку, 12 серпня, курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
12 серпня 2025, 17:27
Курс валют: євро різко подорожчало на міжбанку
Відкриття 12 серпня
Закриття 12 серпня
Зміни
41,36/41,39
41,47/41,50
11/11
48,02/48,04
48,32/48,33
30/29
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 48,21−48,42 грн.
