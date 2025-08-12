Інфляція в Україні сповільнилася до 14,1%: коментар НБУ

У липні 2025 року інфляція продовжила знижуватися та становила 14,1% у річному вимірі. За місяць споживчі ціни зменшилися на 0,2%. Про причини такої динаміки та подальші очікування повідомили в Національному банку.

Фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті НБУ, насамперед за рахунок суттєвішого зниження цін на овочеву продукцію.

Водночас сповільнення базової інфляції майже відповідало прогнозу та пояснювалося зниженням темпів зростання цін у всіх її основних складових: оброблених продуктів, послуг і непродовольчих товарів.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування почали сповільнюватися — до 28,0%

Зростання цін на овочі в річному вимірі пригальмувало завдяки надходженню пропозиції нового врожаю. Також швидше, ніж очікувалося, сповільнювалися темпи зростання цін на борошно й крупи.

Водночас дедалі швидше дорожчали всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів'я тварин. Темпи подорожчання фруктів збільшилися через обмежену пропозицію яблук, кісточкових та ягід після весняних заморозків. Пришвидшилося й подорожчання яєць.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,7%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 18% р/р. Так, пригальмувало зростання цін на хліб, олію, безалкогольні напої й окремі види молочної продукції. Уповільнилося також зростання цін на вершкове масло, хоча й помірніше, ніж очікувалося.

Тривало зниження інфляції послуг — до 14,0% через зменшення тиску з боку ринку праці. Зокрема, знизилися темпи зростання цін на послуги охорони здоров’я, зв’язку, відпочинку та культури, харчування поза домом, транспортні послуги.

Зростання вартості непродовольчих товарів теж сповільнилося — до 3,2%. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін несуттєво пришвидшилися — до 11,0%

В НБУ зазначили, що така динаміка відповідала прогнозу й пояснювалася подальшим зростанням цін на тютюнові вироби.

Темпи зростання цін на паливо продовжили зростати — до 6,7%

Подорожчання палива надалі пришвидшувалося понад прогноз, що зумовлювалося насамперед ефектами перенесення, пов’язаними з послабленням курсу гривні до євро в попередні періоди.

Прогноз

НБУ передбачає подальше зниження інфляції як до кінця цього року, так і в наступні періоди. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв та помірний зовнішній ціновий тиск.