Ethereum оновив максимум з 2021 року

12 серпня 2025 року ціна Ethereum досягла в моменті позначки в $4321, згідно з TradingView. Це новий максимум із грудня 2021 року, пише incrypted.

Актив намагається закріпитися в зоні $4300. На добовому графіку приріст становить 1,5%, на тижневому — 15,27%.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 09:00 Ethereum торгується по $4,285.11.

Поточне зростання ціни — це продовження тренда, розпочатого напередодні. Нагадаємо, 9 серпня курс Ethereum вперше за вісім місяців пробив позначку в $4000.

На думку експертів, драйверами цього висхідного тренду виступають приплив капіталу в спотові Ethereum-ETF, можливо напередодні схвалення стейкінга, а також прийняття активу як казначейського серед великих компаній.

Курс Ethereum у біткоїнах також продемонстрував зростання. Але в цьому випадку оновлення багаторічного максимуму не відбулося.

На тлі зростання ціни капіталізація Ethereum досягла $517,9 млрд, згідно з TradingView, і продовжує зростати. Це дало змогу монеті піднятися на 24 позицію в глобальному рейтингу за цим показником.

Ethereum обійшов такі компанії, як Costco і Bank of America. У моменті ж капіталізація активу була вищою, ніж у таких гігантів, як Netflix і Mastercard.