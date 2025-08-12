Річна інфляція у США в липні залишилася на рівні 2,7%, що виявилося трохи нижчим за очікування економістів. Однак ключовий показник базової інфляції, за яким уважно стежить Федеральна резервна система, прискорився і перевищив прогнози, що ускладнює перспективи зниження процентних ставок. Про це у вівторок, 12 серпня, пише WSJ.
Інфляція в США залишилася на рівні 2,7%, але базовий показник перевищив прогнози
Що впливало на ціни
Загальну інфляцію допомогли стримати нижчі ціни на енергоносії. Проте аналітики вказують на зростання цін у категоріях, що безпосередньо зазнали впливу нових торговельних мит. Зокрема, порівняно з червнем, ціни на меблі зросли на 0,9%, на шини — на 1%, а на товари для домашніх тварин — на 0,5%.
«Ми справді тільки зараз на порозі того, щоб побачити ефект перенесення мит на ціни. І ми очікуємо побачити його ще більше», — зазначив головний економіст Morgan Stanley Майкл Гапен.
Крім того, за словами експертів, вищі за норму темпи зростання цін спостерігалися у сферах послуг, що значною мірою залежать від праці іммігрантів, як-от ландшафтний дизайн, хімчистки та салони краси.
Дилема для Федерального резерву
Поєднання тиску на ціни з боку мит та обмежень на імміграцію ускладнює рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо того, коли починати знижувати процентні ставки.
З одного боку, слабкий звіт з ринку праці на початку місяця свідчить про уповільнення економіки, що вимагає пом'якшення політики. З іншого боку, прискорення базової інфляції є аргументом на користь утримання ставок на високому рівні.
«Ми всі думаємо про те, коли ФРС знизить ставки. І інфляція є вагомою причиною, чому вони все ще на паузі», — сказав старший економіст Bank of America Стівен Жуно.
Настрої споживачів
Водночас настрої американських споживачів дещо покращилися. Згідно з опитуванням Мічиганського університету, їхні очікування щодо інфляції на найближчий рік у липні знизилися другий місяць поспіль. Головна економістка Mastercard Мішель Мейєр пов'язує це з тим, що інфляція поки що сконцентрована в товарах, які люди купують нечасто (побутова техніка, шини), тоді як ціни на автомобілі та авіаквитки в червні навіть знизилися.
Що таке споживча та базова інфляція і в чому різниця?
Держстат розраховує два основні показники інфляції, які допомагають зрозуміти різні аспекти цінових процесів в економіці:
- Споживча інфляція (CPI): Це головний, «офіційний» показник, який відображає зміну цін на широкий «споживчий кошик» товарів та послуг. Він включає все — від продуктів харчування та пального до комунальних тарифів. Цей показник дуже чутливий до сезонних коливань та адміністративних рішень. У статті саме цей показник виявився нижчим за прогнози, що спочатку викликало оптимізм на ринках.
- Базова інфляція (Core Inflation): Цей показник розраховується з того ж кошика, але виключає з нього товари з найбільш мінливими цінами — зазвичай, це сирі продукти харчування та енергоносії. Базова інфляція вважається кращим індикатором фундаментального, стійкого цінового тиску в економіці. Той факт, що цей показник виявився вищим за прогнози, є більш тривожним сигналом для Федеральної резервної системи.
