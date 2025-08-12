Інфляція в США залишилася на рівні 2,7%, але базовий показник перевищив прогнози

Річна інфляція у США в липні залишилася на рівні 2,7%, що виявилося трохи нижчим за очікування економістів. Однак ключовий показник базової інфляції, за яким уважно стежить Федеральна резервна система, прискорився і перевищив прогнози, що ускладнює перспективи зниження процентних ставок. Про це у вівторок, 12 серпня, пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що впливало на ціни

Загальну інфляцію допомогли стримати нижчі ціни на енергоносії. Проте аналітики вказують на зростання цін у категоріях, що безпосередньо зазнали впливу нових торговельних мит. Зокрема, порівняно з червнем, ціни на меблі зросли на 0,9%, на шини — на 1%, а на товари для домашніх тварин — на 0,5%.

«Ми справді тільки зараз на порозі того, щоб побачити ефект перенесення мит на ціни. І ми очікуємо побачити його ще більше», — зазначив головний економіст Morgan Stanley Майкл Гапен.

Крім того, за словами експертів, вищі за норму темпи зростання цін спостерігалися у сферах послуг, що значною мірою залежать від праці іммігрантів, як-от ландшафтний дизайн, хімчистки та салони краси.

Дилема для Федерального резерву

Поєднання тиску на ціни з боку мит та обмежень на імміграцію ускладнює рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо того, коли починати знижувати процентні ставки.

З одного боку, слабкий звіт з ринку праці на початку місяця свідчить про уповільнення економіки, що вимагає пом'якшення політики. З іншого боку, прискорення базової інфляції є аргументом на користь утримання ставок на високому рівні.

«Ми всі думаємо про те, коли ФРС знизить ставки. І інфляція є вагомою причиною, чому вони все ще на паузі», — сказав старший економіст Bank of America Стівен Жуно.

Настрої споживачів

Водночас настрої американських споживачів дещо покращилися. Згідно з опитуванням Мічиганського університету, їхні очікування щодо інфляції на найближчий рік у липні знизилися другий місяць поспіль. Головна економістка Mastercard Мішель Мейєр пов'язує це з тим, що інфляція поки що сконцентрована в товарах, які люди купують нечасто (побутова техніка, шини), тоді як ціни на автомобілі та авіаквитки в червні навіть знизилися.

Що таке споживча та базова інфляція і в чому різниця?

Держстат розраховує два основні показники інфляції, які допомагають зрозуміти різні аспекти цінових процесів в економіці: