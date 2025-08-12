Інфляція в США залишилася на рівні 2,7%, але базовий показник перевищив прогнози

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2025, 19:06

Інфляція в США залишилася на рівні 2,7%, але базовий показник перевищив прогнози

Річна інфляція у США в липні залишилася на рівні 2,7%, що виявилося трохи нижчим за очікування економістів. Однак ключовий показник базової інфляції, за яким уважно стежить Федеральна резервна система, прискорився і перевищив прогнози, що ускладнює перспективи зниження процентних ставок. Про це у вівторок, 12 серпня, пише WSJ.

Річна інфляція у США в липні залишилася на рівні 2,7%, що виявилося трохи нижчим за очікування економістів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що впливало на ціни

Загальну інфляцію допомогли стримати нижчі ціни на енергоносії. Проте аналітики вказують на зростання цін у категоріях, що безпосередньо зазнали впливу нових торговельних мит. Зокрема, порівняно з червнем, ціни на меблі зросли на 0,9%, на шини — на 1%, а на товари для домашніх тварин — на 0,5%.

«Ми справді тільки зараз на порозі того, щоб побачити ефект перенесення мит на ціни. І ми очікуємо побачити його ще більше», — зазначив головний економіст Morgan Stanley Майкл Гапен.

Крім того, за словами експертів, вищі за норму темпи зростання цін спостерігалися у сферах послуг, що значною мірою залежать від праці іммігрантів, як-от ландшафтний дизайн, хімчистки та салони краси.

Дилема для Федерального резерву

Поєднання тиску на ціни з боку мит та обмежень на імміграцію ускладнює рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо того, коли починати знижувати процентні ставки.

З одного боку, слабкий звіт з ринку праці на початку місяця свідчить про уповільнення економіки, що вимагає пом'якшення політики. З іншого боку, прискорення базової інфляції є аргументом на користь утримання ставок на високому рівні.

«Ми всі думаємо про те, коли ФРС знизить ставки. І інфляція є вагомою причиною, чому вони все ще на паузі», — сказав старший економіст Bank of America Стівен Жуно.

Настрої споживачів

Водночас настрої американських споживачів дещо покращилися. Згідно з опитуванням Мічиганського університету, їхні очікування щодо інфляції на найближчий рік у липні знизилися другий місяць поспіль. Головна економістка Mastercard Мішель Мейєр пов'язує це з тим, що інфляція поки що сконцентрована в товарах, які люди купують нечасто (побутова техніка, шини), тоді як ціни на автомобілі та авіаквитки в червні навіть знизилися.

Що таке споживча та базова інфляція і в чому різниця?

Держстат розраховує два основні показники інфляції, які допомагають зрозуміти різні аспекти цінових процесів в економіці:

  • Споживча інфляція (CPI): Це головний, «офіційний» показник, який відображає зміну цін на широкий «споживчий кошик» товарів та послуг. Він включає все — від продуктів харчування та пального до комунальних тарифів. Цей показник дуже чутливий до сезонних коливань та адміністративних рішень. У статті саме цей показник виявився нижчим за прогнози, що спочатку викликало оптимізм на ринках.
  • Базова інфляція (Core Inflation): Цей показник розраховується з того ж кошика, але виключає з нього товари з найбільш мінливими цінами — зазвичай, це сирі продукти харчування та енергоносії. Базова інфляція вважається кращим індикатором фундаментального, стійкого цінового тиску в економіці. Той факт, що цей показник виявився вищим за прогнози, є більш тривожним сигналом для Федеральної резервної системи.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами