Головне за понеділок: кошти від ЄС, рекордний buyback на Уолл-стрит

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. «Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.

