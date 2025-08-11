ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф
Головне за понеділок: кошти від ЄС, рекордний buyback на Уолл-стрит
Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. «Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.
Компанії із США запланували buyback на рекордні $1,1 трлн у 2025 році
До кінця 2025 року американські компанії проведуть зворотний викуп акцій сумарно на $1,1 трлн, що стане історичним максимумом.
Клієнти Фрідом Фінанс почали отримувати виплати — Нацкомісія
В Україні здійснено першу виплату в межах кейсу «Фрідом Фінанс Україна». Кошти успішно надійшли на рахунок клієнта, що підтверджує реальність процесу повернення заборгованості.
Citigroup підвищив прогноз для індексу S&P 500 до 6600 пунктів на тлі податкової реформи Трампа
Один із найбільших американських банків, Citigroup, підвищив свій прогноз щодо індексу S&P 500 на кінець року з 6300 до 6600 пунктів. Аналітики очікують, що нещодавно ухвалений закон про податкові пільги та витрати президента Дональда Трампа стимулюватиме зростання корпоративних прибутків.
