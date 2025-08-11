Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
11 серпня 2025, 20:00

Головне за понеділок: кошти від ЄС, рекордний buyback на Уолл-стрит

ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. «Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.

Компанії із США запланували buyback на рекордні $1,1 трлн у 2025 році

До кінця 2025 року американські компанії проведуть зворотний викуп акцій сумарно на $1,1 трлн, що стане історичним максимумом.

Клієнти Фрідом Фінанс почали отримувати виплати — Нацкомісія

В Україні здійснено першу виплату в межах кейсу «Фрідом Фінанс Україна». Кошти успішно надійшли на рахунок клієнта, що підтверджує реальність процесу повернення заборгованості.

Citigroup підвищив прогноз для індексу S&P 500 до 6600 пунктів на тлі податкової реформи Трампа

Один із найбільших американських банків, Citigroup, підвищив свій прогноз щодо індексу S&P 500 на кінець року з 6300 до 6600 пунктів. Аналітики очікують, що нещодавно ухвалений закон про податкові пільги та витрати президента Дональда Трампа стимулюватиме зростання корпоративних прибутків.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
