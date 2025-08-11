В Україні здійснено першу виплату в межах кейсу «Фрідом Фінанс Україна». Кошти успішно надійшли на рахунок клієнта, що підтверджує реальність процесу повернення заборгованості. Про це повідомив голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.
Клієнти Фрідом Фінанс почали отримувати виплати — Нацкомісія
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Він зазначив, що це лише початок, але знаковий крок, який запускає механізм повернення коштів інвесторам.
Команда НКЦПФР супроводжує кожен етап процесу, координуючи взаємодію банків, адміністратора та інших учасників. Особлива увага приділяється контролю всіх операцій для забезпечення надійності та прозорості виплат.
Читайте також: НБУ почав повертати активи клієнтам Фрідом Фінанс
Регулятор також закликав банки уважно реагувати на нормативні зміни та максимально сприяти своєчасному проходженню наступних платежів, адже це питання не лише фінансової справедливості, а й довіри до всієї системи.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 4 серпня клієнти Фрідом Фінанс можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів.
Раніше НКЦПФР опублікувала спеціальну покрокову інфографіку, щоб допомогти клієнтам Фрідом Фінанс розібратися з процедурою повернення заблокованих активів та дати відповіді на найбільш актуальні питання.
Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав президент.
На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.
Коментарі