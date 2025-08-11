Клієнти Фрідом Фінанс почали отримувати виплати — Нацкомісія

В Україні здійснено першу виплату в межах кейсу «Фрідом Фінанс Україна». Кошти успішно надійшли на рахунок клієнта, що підтверджує реальність процесу повернення заборгованості. Про це повідомив голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Він зазначив, що це лише початок, але знаковий крок, який запускає механізм повернення коштів інвесторам.

Команда НКЦПФР супроводжує кожен етап процесу, координуючи взаємодію банків, адміністратора та інших учасників. Особлива увага приділяється контролю всіх операцій для забезпечення надійності та прозорості виплат.

