Компанії із США запланували buyback на рекордні $1,1 трлн у 2025 році

До кінця 2025 року американські компанії проведуть зворотний викуп акцій сумарно на $1,1 трлн, що стане історичним максимумом, пише The Wall Street Journal із посиланням на прогноз Birinyi Associates.

Деталі

Цього року бізнес із США оголосив про buyback на $983,6 млрд, що є найкращим результатом за всю історію спостережень з 1982 року, заявили аналітики.

За їхніми словами, майже 50% від дозволеного обсягу зворотного викупу припало на 20 найбільших компаній — лідерами стали бігтехи Apple, Aplhabet та банки JPMorgan Chase, Bank of America та Morgan Stanley.

WSJ зазначає, що зростання прибутку та зниження податкового навантаження допомогли компаніям покращити фінансові показники після падіння у квітні, коли президент США Дональд Трамп оголосив про введення торгових мит.

З іншого боку, плутанина в торговій сфері змусила компанії призупинити інвестиційні плани, через що buyback став найбільш привабливим способом використання вільного грошового потоку.

Аналітики роблять висновок, що вибір на користь buyback, а не довгострокового фінансування та інвестування свідчить про негативні наслідки тарифної політики Трампа для економічного зростання. При цьому низка дослідників схильна вважати, що компанії все ще можуть відмовитися від процедури викупу акцій, якщо відчують негативний ефект від тарифів на свій прибуток.

Дослідники також звертають увагу на те, що компанії викуповують акції, коли ті зростають у ціні, а не падають, що говорить про неефективне використання коштів. Наприклад, у липні 2025 року, коли були встановлені високі корпоративні доходи, за даними Birinyi, компанії оголосили про викуп на суму $165,6 млрд. Попередній рекорд було встановлено в липні 2006 року — тоді показник досяг $87,7 млрд.

У свою чергу, проведення buyback банками, на думку аналітиків, свідчить про те, що уповільнення економічного зростання не вплинуло на здатність американського населення брати кредити та витрачати гроші.

«Проведення процедури зворотного викупу акцій говорить про те, що споживачі добре почуваються у фінансовому плані», — заявив керуючий директор Logan Capital Management Білл Фіцпатрік.