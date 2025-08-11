ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро , одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. Про це повідомила у понеділок, 11 серпня, Єврокомісія, пише DW.

Що відомо

«Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.

Цей переказ для Києва включатиме кошти, накопичені упродовж першої половини 2025 року.

Як нагадує ЄК, ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених за розв'язання повномасштабної війни Росії проти України. «Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України», — повідомили в ЄК.

У ЄК зазначили, що перший такий транш для Києва був реалізований у липні 2024 року, другий — у квітні 2025-го. 90 відсотків перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру, а 10 відсотків — через Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95 відсотків коштів використовуватимуться для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (ULCM), а 5 відсотків — через EPF.

ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках даного механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 мільярдів євро.

Крім того, EPF допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.