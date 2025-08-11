ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 серпня 2025, 15:34

ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. Про це повідомила у понеділок, 11 серпня, Єврокомісія, пише DW.

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.

Цей переказ для Києва включатиме кошти, накопичені упродовж першої половини 2025 року.

Як нагадує ЄК, ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених за розв'язання повномасштабної війни Росії проти України. «Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України», — повідомили в ЄК.

У ЄК зазначили, що перший такий транш для Києва був реалізований у липні 2024 року, другий — у квітні 2025-го. 90 відсотків перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру, а 10 відсотків — через Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95 відсотків коштів використовуватимуться для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (ULCM), а 5 відсотків — через EPF.

ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках даного механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 мільярдів євро.

Крім того, EPF допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zevs1
zevs1
11 серпня 2025, 15:45
#
Одним словом (Ералаш) но люди гибнут именно из Украине, а Запад и Раша наслаждаются управляемым хаосом.
Может пора уже включить мозги и понять что именно гаранты Будапеского меморандума сегодня разрывают Украину на куски и это был лакомный кусок с самого начала но никто не понимал гарантов как его переварить на тот момент и отложили на потом.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами