11 серпня 2025, 17:52

Citigroup підвищив прогноз для індексу S&P 500 до 6600 пунктів на тлі податкової реформи Трампа

Один із найбільших американських банків, Citigroup, підвищив свій прогноз щодо індексу S&P 500 на кінець року з 6300 до 6600 пунктів. Аналітики очікують, що нещодавно ухвалений закон про податкові пільги та витрати президента Дональда Трампа стимулюватиме зростання корпоративних прибутків. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомляє Reuters.

Один із найбільших американських банків, Citigroup, підвищив свій прогноз щодо індексу S&P 500 на кінець року з 6300 до 6600 пунктів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини для оптимізму

Це вже другий перегляд прогнозу в бік підвищення від Citigroup за останні два місяці. Схожі оптимістичні прогнози раніше також оприлюднили інші великі банки, зокрема HSBC, Goldman Sachs та BofA Global Research.

«Очікуваний фундаментальний тиск від американських мит наразі здебільшого вже врахований. Натомість податкові переваги від нового закону про витрати мають покращити майбутні прибутки», — зазначили аналітики Citi.

Контекст ринку

Новий прогноз передбачає потенціал зростання індексу на 3,2% від останнього рівня закриття у 6389,45 пункта. З моменту свого падіння 8 квітня після оголошення Трампом про «визвольні мита», індекс S&P 500 вже відновився на 32,2%, досягнувши нових максимумів у липні.

Аналітики Citi зазначають, що рушійною силою цього ралі стали вражаючі прибутки технологічних гігантів з «Чудової сімки». Водночас вони бачать ознаки того, що зростання починає поширюватися і на інші, ширші сектори ринку. У разі реалізації «бичачого» (найоптимістичнішого) сценарію, Citi очікує, що індекс може сягнути 7200 пунктів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
