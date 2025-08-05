Нацбанк збільшив обсяг продажу валюти зі своїх резервів у липні
Головне за вівторок: НБУ збільшив продаж валюти, Київміськбуд випускає акції
Національний банк України у липні 2025 року збільшив чистий продаж доларів зі своїх резервів для підтримки курсу гривні. Обсяг інтервенцій сягнув $3,44 мільярда, що є найбільшим показником з січня поточного року, свідчать дані на сайті регулятора.
Удвічі більше: Мінфін залучив 72,2 млрд грн на внутрішньому ринку ОВДП
У липні 2025 року Міністерство фінансів залучило до держбюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн).
Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає
ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» розпочинає процедуру емісії акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла пакет документів до розгляду. Цей процес відкриває шлях до фінансового перезавантаження компанії та відновлення активного будівництва на об'єктах.
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