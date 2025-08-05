Головне за вівторок: НБУ збільшив продаж валюти, Київміськбуд випускає акції

Національний банк України у липні 2025 року збільшив чистий продаж доларів зі своїх резервів для підтримки курсу гривні. Обсяг інтервенцій сягнув $3,44 мільярда, що є найбільшим показником з січня поточного року, свідчать дані на сайті регулятора.

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