Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає

ПрАТ «Холдингова компанія « Київміськбуд » розпочинає процедуру емісії акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла пакет документів до розгляду. Цей процес відкриває шлях до фінансового перезавантаження компанії та відновлення активного будівництва на об'єктах, йдеться у повідомленні компанії.

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Випуск акцій

«Київміськбуд» випустить 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступає територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності.

Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

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«Фахівці „Київміськбуду“ оперативно підготували та подали повний пакет документів для реєстрації емісії. Компанія реалізує узгоджений з громадськістю план. Наразі отримано підтвердження від НКЦПФР про прийняття поданих документів у роботу. Розпочата процедура докапіталізації є ключовим інструментом фінансової стабілізації та кроком до повного перезавантаження компанії, що забезпечить структурну трансформацію „Київміськбуду“ та відновить статус лідера будівельної галузі країни», — зазначив Владислав Андронов, заступник голови КМДА, голова наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Наступний етап процедурного процесу — отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. З

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», передбачений строк для завершення цього етапу становить до 25 робочих днів з моменту прийняття пакету документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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«Докапіталізація дає нам шанс відновити будівництво. Для людей, які роками очікують на своє житло, це сигнал: „Київміськбуд“ повертається до роботи. Ми зробимо все можливе, аби спрямовані кошти принесли реальний результат — завершені будинки й виконані зобов’язання перед інвесторами та мешканцями», — підкреслила Світлана Самсонова, в.о. Голови правління — президента ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Нагадаємо

У травні 2023 року Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.

У лютому 2022 року Голова будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом із дружиною у травні цього року підкорив вершину Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.