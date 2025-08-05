Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 серпня 2025, 8:52

Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає

ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» розпочинає процедуру емісії акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла пакет документів до розгляду. Цей процес відкриває шлях до фінансового перезавантаження компанії та відновлення активного будівництва на об'єктах, йдеться у повідомленні компанії.

ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» розпочинає процедуру емісії акцій.
Фото: nerukhomi.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Випуск акцій

«Київміськбуд» випустить 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступає територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності.

Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Читайте також: Київміськбуд здійснить докапіталізацію на 2,56 млрд грн

«Фахівці „Київміськбуду“ оперативно підготували та подали повний пакет документів для реєстрації емісії. Компанія реалізує узгоджений з громадськістю план. Наразі отримано підтвердження від НКЦПФР про прийняття поданих документів у роботу. Розпочата процедура докапіталізації є ключовим інструментом фінансової стабілізації та кроком до повного перезавантаження компанії, що забезпечить структурну трансформацію „Київміськбуду“ та відновить статус лідера будівельної галузі країни», — зазначив Владислав Андронов, заступник голови КМДА, голова наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Наступний етап процедурного процесу — отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. З

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», передбачений строк для завершення цього етапу становить до 25 робочих днів з моменту прийняття пакету документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Читайте також: У «Київміськбуді» розповіли про масштаб фінансових проблем забудовника

«Докапіталізація дає нам шанс відновити будівництво. Для людей, які роками очікують на своє житло, це сигнал: „Київміськбуд“ повертається до роботи. Ми зробимо все можливе, аби спрямовані кошти принесли реальний результат — завершені будинки й виконані зобов’язання перед інвесторами та мешканцями», — підкреслила Світлана Самсонова, в.о. Голови правління — президента ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Нагадаємо

У травні 2023 року Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.

У лютому 2022 року Голова будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом із дружиною у травні цього року підкорив вершину Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Abramon
Abramon
5 серпня 2025, 9:07
#
«Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає» — це означає, що цією процедурою і докапіталізацією виплатиться зарплата співробітникам компанії, а керівництво виплатить собі річні KPI.
Будувати толком найближчі роки там ніхто нічого не буде по одній простій причині, перестали нести кошти в котловани.
+
0
Smerch747
Smerch747
5 серпня 2025, 10:28
#
Я щось не можу зрозуміти. Я вкладаю 2.5млрд грн і отримую 0.13%. Ця компанія коштує приблизно 2.5трлн грн 50+ млрд дол?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ranet и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами