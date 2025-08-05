Удвічі більше: Мінфін залучив 72,2 млрд грн на внутрішньому ринку ОВДП

У липні 2025 року Міністерство фінансів залучило до держбюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн). Залучені кошти спрямовуються насамперед на посилення обороноздатності країни, йдеться у повідомленні Міністерства.

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Дохідність гривневих ОВДП

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП за підсумками місяця склала 16,18%. Станом на 1 серпня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,86 трлн грн.

Хто найбільший власник

Найбільшими власниками залишаються комерційні банки — 47,2% та НБУ — 36%. Частка юридичних осіб становить 9,7%, фізичних осіб — 5%, нерезидентів — 1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб в ОВДП зріс на 28% за рік (1 серпень 2025 року до 1 серпня 2024 року). Станом на 1 серпня громадяни України володіли ОВДП на понад 92,8 млрд грн, а юридичні особи — на понад 181,4 млрд грн.

З початку 2025 року завдяки випуску ОВДП до державного бюджету вже залучено близько 312 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,77 трлн грн в еквіваленті.

За підсумками першого півріччя 2025 року Мінфін оновив рейтинг первинних дилерів. Переглянути рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП на первинних аукціонах у першому півріччі 2025 року за посиланням.