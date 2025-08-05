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5 серпня 2025, 16:43

Падіння курсу євро не буде тривалим — аналітики

Долар США у вівторок, 5 серпня, стабілізувався після падіння, спричиненого слабким звітом з ринку праці. Водночас європейські валюти, як-от євро та фунт стерлінгів, торгувалися обережно напередодні ключових подій — засідання Банку Англії та дедлайну в торговельних переговорах між США та Швейцарією. Про це пише WSJ.

Долар США у вівторок, 5 серпня, стабілізувався після падіння, спричиненого слабким звітом з ринку праці.

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Долар США: наслідки слабкої статистики

Індекс долара DXY зріс на 0,2% до 99,007, відновившись після падіння до тижневого мінімуму. Аналітики MUFG Bank зазначають, що долар тримається «краще, ніж очікувалося», враховуючи різке падіння дохідності короткострокових казначейських облігацій. Це може свідчити про те, що трейдери закривають свої попередні ставки проти американської валюти.

Нагадаємо, у п'ятницю долар різко впав після провального звіту з ринку праці, який змусив президента Трампа звільнити очільницю Бюро статистики праці. Це значно посилило очікування ринку щодо зниження процентних ставок у США вже у вересні.

Євро: аналітики очікують на відновлення

Курс євро дещо знизився на 0,3% до $1,1534, відкотившись від багатотижневих максимумів. Однак аналітики Monex Europe вважають, що поточне ослаблення європейської валюти навряд чи буде тривалим. На їхню думку, ефект від фіскальних стимулів у єврозоні стане більш очевидним в економічних даних до кінця року, що має призвести до відновлення курсу євро щодо долара.

Фунт та франк в очікуванні подій

Британський фунт стерлінгів торгується майже без змін на рівні $1,3274 напередодні засідання Банку Англії у четвер. Аналітики очікують, що регулятор знизить процентні ставки, але оскільки це рішення вже значною мірою враховано ринком, реакція фунта може бути стриманою.

Швейцарський франк також перебуває в центрі уваги через дедлайн у четвер, до якого Швейцарія та США мають укласти торговельну угоду, щоб уникнути запровадження 39%-го американського мита. Аналітики Commerzbank вважають, що угоди, найімовірніше, буде досягнуто, що має підтримати курс франка.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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