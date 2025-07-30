Головне за середу: Приватбанк виграв суд, МВФ покращив прогноз світової економіки

Офіційні установи та незалежні експерти погіршують свої прогнози щодо економічного розвитку України. Чому серед них запанували песимістичні настрої, завдяки чому наш ВВП все ще залишається в плюсі та від чого залежить його подальше зростання, розповідає «Мінфін».

Приватбанк виграв багатомільярдний судовий процес проти Коломойського і Боголюбова в Англії

Державний Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова в англійському суді.

МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки на 2025−2026 роки

Міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання світової економіки на 2025 і 2026 роки. Причина — менш жорсткі, ніж очікувалося, торговельні барʼєри США, слабкий долар та несподівана стійкість Китаю. Про це йдеться в оновленому прогнозі, опублікованому 29 липня.

Половина всіх вкладів — у руках 0,6% вкладників: головні тренди депозитного ринку 2025 року

Минулого тижня НБУ очікувано залишив облікову ставку на поточному рівні 15,5% річних. У свіжому депозитному огляді «Мінфін» розповість, як на це відреагували банки з портфелем вкладів фізосіб від 2 млрд грн, а також, як за останні 9 місяців змінилися уподобання і портрет приватного вкладника.

Готелі замість квартир: як змінюється логіка інвестування у нерухомість Іспанії

Ще декілька років тому іспанський ринок дозволяв купити квартиру, отримати ліцензію на короткострокову оренду й відразу вийти на прибутковість 6−8% річних. Але ситуація змінилася. Як змінюється логіка інвестування у нерухомість Іспанії, «Мінфіну» розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.