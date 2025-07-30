ВВП зростає, але повільно: чому експерти більше не вірять у швидке відновлення України

Офіційні установи та незалежні експерти погіршують свох прогнози щодо економічного розвитку України. Чому серед них запанували песимістичні настрої, завдяки чому наш ВВП все ще залишається в плюсі та від чого залежить його подальше зростання, розповідає «Мінфін».

Прогнози втрачають актуальність

На початку цього року експерти переважно випромінювали оптимізм щодо потенціалу економіки України. Зокрема, Нацбанк прогнозував, за підсумками 2025 року, зростання ВВП на 4,3%. Загалом за консенсус-прогнозом, який тоді підготував «Мінфін», експерти очікували, що економіка додасть 3,42%, а найоптимістичнішими були фахівці Райффайзен Банку, які чекали на зростання на 4,9%.

За підсумками першого півріччя цього року, погляд експертів суттєво змінився. Практично всі переглядають свої прогнози щодо перспектив економіки. Зокрема, за останніми оцінками НБУ, ВВП цього року додасть лише 2,1%.

Фахівці ICU говорять про зростання економіки на 2,5%, хоча пів року тому прогнозували 3,4%. Dragon Capital свої очікування знизив із 3% до 2%. Concorde Capital вважає, що економіка зросте на 2,2%. Оптимістичнішою залишається Київська школа економіки, де прогнозують зростання на 2,6%.

Погіршення прогнозів базується на невисоких темпах зростання економіки у першому півріччі цього року — лише на 1,3%. Як відзначають фахівці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, за цих умов, за підсумками 12 місяців, зростання ВВП буде ближчим до 2%, а не до 3%.

Війна і не тільки: що сповільнює зростання

Головним ризиком і чинником, що впливає на економіку, залишається війна. «Якщо раніше багато хто вважав, що у 2026 році буде легше, то зараз ми очікуємо, що війна продовжуватиметься, а інтенсивність бойових дій може знизитись лише у другій половині 2026 року», — відзначила провідна експертка ІЕД Олександра Бетлій під час конференції, організованої Центром економічної стратегії.

Несподівано одним із ключових чинників, який негативно вплинув на загальну економічну ситуацію у червні, стало сільське господарство, що довгий час залишалось локомотивом зростання.

У першому кварталі валова додана вартість аграрної діяльності скоротилась на 4,3% (через тваринництво), а в червні падіння прискорилося до 19% через пізніший початок збору озимих культур, йдеться у дослідженні ІЕД. Водночас тут потрібно врахувати, що минулого року був більш ранній початок збору врожаю, а тому тоді червневі показники злетіли на 40%, а зараз корегуються. Можна очікувати, що до кінця літа середні показники дещо вирівняються, хоча і залишатимуться гіршими, ніж рік тому.

За оцінками Департаменту сільського господарства США (USDA), які були опубліковані в липні, урожай пшениці цього року знизиться орієнтовно на 1 млн т. — до 22 млн т. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль прогнозує, що загальний урожай зернових в Україні очікується на рівні 51 млн т., а це приблизно на 10% менше торішніх обсягів.

Хоча з деякими культурами ситуація навіть покращиться. Цього року очікується рекордний врожай сої — 7,6 млн т., а це на 600 тис. т. більше, ніж попередній рекорд.

Загалом сприятливі й ціни на основні культури на світових ринках, які впродовж року перебували переважно у бічному тренді — пшениця подорожчала на 2,6%, а кукурудза — на 1,9%.

Але тут проти українських аграріїв грає інша ситуація — скасування пільгових умов на торгівлю з ЄС.

«Ще в квітні ми цей чинник розглядали, як ризик, але з огляду на те, що наразі довгострокового рішення не було знайдено, втрати для України будуть, і ми їх оцінюємо цього року в $700 млн. Це втрати нашого експорту, з огляду на те, що значна його частина в Європу зберігатиметься. Також тут враховано можливість переорієнтації експорту на інші ринки», — відзначає заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

У складному стані перебуває добувна промисловість. За підсумками червня, річне падіння галузі склало 14%. Ключові чинники, які на це впливають, це втрата шахт (зокрема, на Покровському напрямі), а також російські ракетні удари по об'єктах видобутку газу.

Будівництво, за оцінками ІЕД, також демонструє значне падіння — за перший квартал року на 10,2%. На це вплинуло зниження житлового будівництва і менші урядові витрати на фортифікацію. Водночас, за оцінками НБУ, від суттєвішого падіння галузь утримував стійкий попит на квартири та комерційну нерухомість в західних регіонах країни, а також розбудова інфраструктури для аграріїв і харчової переробки.

Формально зростання демонструє виробництво електроенергії завдяки відновленню після минулорічних ударів. Якщо у першому кварталі падіння становило 6,1%, то у червні виробництво електроенергії додало 11%, але тут більше зіграла низька порівняльна база.

Чи не єдиним сектором, який продовжує стабільно зростати, залишається споживання. За даними НБУ, зростання роздрібної торгівлі пожвавилося в більшості сегментів, мережі активно інвестували у відкриття нових магазинів, оновлення торгових точок і нові технології. Торгівля додала у першому кварталі близько 3,3%. Але споживачам доводиться витрачати більше через все ще високу інфляцію.

«Як ми бачимо по першому кварталу, майже всі галузі реальної економіки в мінусі. Виглядає так, що ефект низької статистичної бази минулих років вичерпано. Зростає лише роздрібна торгівля, але й вона сповільнюється», — констатує експерт Forbes Олександр Мануілов.

За його словами, продовжує драйвити економіку сектор державного управління. В тому числі й галузі, які залежать від бюджету, зокрема, освіта та охорона здоров'я. Однак ці показники безпосередньо залежать від фінансової допомоги союзників.

Скільки грошей потрібно Україні

Цього року Україна очікує $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги, розповів Сергій Ніколайчук, і її джерела вже переважно відомі:

$2,4 млрд — від Міжнародного валютного фонду;

$12,8 млрд — від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility;

$35,9 млрд — через механізм ERA за рахунок заморожених російських активів;

$2,5 млрд — із інших джерел.

Щодо фінансування наших витрат наступними роками, тут ситуація залишається невизначеною. На 2026 рік НБУ очікує $35 млрд, переважно ця сума буде забезпечена з тих самих джерел, що й цьогоріч, але отримання $12,7 млрд наразі не підтверджені.

Ще туманнішими виглядають перспективи на 2027 рік. Як відзначив Сергій Ніколайчук, із очікуваних $30 млрд зовнішньої підтримки нині підтвердженим є лише транш на суму близько $1 млрд від МВФ.

Позитивніше на перспективи фінансової допомоги дивиться головна економістка інвестгрупи Dragon Capital Олена Білан. За її словами, загалом у 2025−2026 роках Україна може отримати близько $78 млрд міжнародної підтримки.

«Тут немає великої невизначеності, крім одного моменту, що частина цієї суми прив'язана до реформ. І надзвичайно важливо не розслаблятися і здійснювати ці реформи, адже ми вже бачимо, що по допомозі від Євросоюзу є відставання», — наголосила вона.

На її думку, найбільша невизначеність пов’язана з оцінками потреб у додатковому фінансуванні, яке наразі не підтверджене. Це, зокрема, стосується дефіциту бюджету наступного року, розмір якого значною мірою залежатиме від обсягів фінансування військових потреб.

У тому, що потреба України в допомозі буде значно більшою, переконаний керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Він відзначає, що у 2024 році витрати на оборону і безпеку становили приблизно $95 млрд, цього року, найімовірніше, вони зростуть до $100−105 млрд, а у 2026 році, наводить експерт слова нового міністра оборони Дениса Шмигаля, потреба може сягати $120 млрд.

Інші потреби державного бюджету дорівнюють приблизно $42 млрд, зазначає Паращій, тоді як податками, зборами, та іншими внутрішніми надходженнями Україна цьогоріч зможе зібрати близько $55 млрд.

За його словами, у 2025 році ця потреба буде закрита, але далі ситуація складніша. «Сподіватимемося, що нова адміністрація США все ж таки надаватиме допомогу і за новими програмами. Але найбільше питання зараз, на жаль, — це фінансування війни у 2026-му році, тому що загальна потреба — і фінансової, і військової допомоги — наступного року може сягати до $100 млрд. І як перекрити цю потребу, на жаль, поки що залишається дуже великим питанням», — відзначає Паращій.

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Від західної підтримки залежить не лише ситуація на фронті, а й загалом — в економіці. Ці кошти підтримують внутрішній попит, із них виплачуються зарплати держслужбовцям і, відповідно, податки. Тому за умов недостачі підтримки Україна ризикує втратити навіть нинішнє крихке зростання ВВП.