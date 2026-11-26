Національний банк України розпочав анонімне опитування зовнішніх заінтересованих сторін, щоб визначити функції та процеси регулятора, які можуть бути вразливими до корупційних ризиків. Результати використовуватимуть під час підготовки нової антикорупційної програми НБУ .

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Опитування триватиме до 5 грудня. Його можуть пройти представники фінансового ринку, споживачі фінансових послуг, журналісти, експерти та інші заінтересовані сторони.

Регулятор закликає учасників максимально відверто відповідати на запитання. Опитування є анонімним, а отримані відповіді мають допомогти виявити потенційні корупційні ризики в роботі Національного банку та визначити, які процедури потребують додаткового контролю, нормативного врегулювання або вдосконалення.

За інформацією НБУ, проходження опитування займає приблизно 15−20 хвилин.

Які сфери діяльності НБУ пропонують оцінити

Учасникам опитування пропонують визначити, які функції регулятора можуть бути найбільш вразливими до корупції. Перелік охоплює практично всі ключові напрямки роботи Національного банку, від монетарної політики та управління резервами до банківського нагляду, ліцензування та платіжної інфраструктури.

Серед напрямів, які можна оцінити:

Монетарна та валютна політика: визначення стратегії монетарної політики, розроблення інструментів регулювання грошово-кредитного, фондового та валютного ринків, застосування цих інструментів, розрахунок і оприлюднення ринкових індикаторів.

Управління фінансовими ресурсами: управління міжнародними резервами, операції із золотом та іншими дорогоцінними металами, надання кредитів банкам для екстреної підтримки ліквідності та Фонду гарантування вкладів.

Банківський і небанківський нагляд: розроблення нормативної бази, безвиїзний нагляд за банками та небанківськими установами, інспекційні перевірки, макропруденційне регулювання та управління системними ризиками.

Ліцензування та погодження: видача ліцензій, реєстраційні та погоджувальні процедури щодо фінансових установ, платіжних компаній, їхніх власників, інвесторів та керівників.

Фінансовий моніторинг і санкції: нагляд за дотриманням вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства, взаємодія з державними органами, підготовка санкційних пропозицій та оцінювання ефективності санкцій.

Захист споживачів фінансових послуг: контроль за дотриманням законодавства щодо прав споживачів фінансових і платіжних послуг, а також регулювання діяльності бюро кредитних історій.

Платіжна інфраструктура: регулювання платіжних систем, проведення розрахунків, оверсайт фінансової інфраструктури, розвиток Системи електронних платежів та Національної платіжної системи «Український платіжний простір».

Кібербезпека та цифрові сервіси: контроль за кіберзахистом, інформаційною безпекою, електронною ідентифікацією, довірчими послугами та функціонуванням BankID НБУ.

Готівковий обіг: регулювання обігу готівки, її зберігання, оброблення, утилізація, перевезення та касове обслуговування.

Депозитарна та статистична діяльність: обслуговування депозитних сертифікатів, робота депозитарію, формування статистичних даних, проведення опитувань та управління статистичною інформацією.

Окремо респондентам пропонують оцінити допоміжні функції Національного банку, зокрема управління витратами, публічні закупівлі, управління майном, продаж майна, кадрову політику, правове забезпечення, IT, організаційну структуру та взаємодію зі стейкхолдерами.

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Що НБУ хоче дізнатися від учасників

Опитування не обмежується вибором найбільш вразливих напрямів роботи регулятора. Учасникам також пропонують описати конкретні корупційні ризики, які вони бачать у діяльності НБУ, та вказати, чи є процедури, які недостатньо врегульовані нормативно.

Зокрема, респондентів запитують:

які корупційні ризики існують у діяльності НБУ;

чи є процеси, які потребують додаткового нормативного регламентування;

які конкретні процедури, на їхню думку, необхідно врегулювати;

які нормативно-правові або внутрішні розпорядчі акти регулятора потрібно змінити, вдосконалити чи скасувати;

які пропозиції вони можуть надати для усунення прогалин, колізій та розбіжностей у регулюванні.

Респондентам також пропонують зазначити, до якої категорії вони належать. Серед варіантів — працівники державних органів, банків, страхових та інших небанківських фінансових установ, споживачі фінансових послуг, представники ЗМІ, дослідницьких центрів, експерти ринку, військовослужбовці, самозайняті та інші категорії.

Пройти опитування можна до 5 грудня за посиланням.

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