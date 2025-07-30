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30 липня 2025, 9:16

МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки на 2025-2026 роки

Міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання світової економіки на 2025 і 2026 роки. Причина — менш жорсткі, ніж очікувалося, торговельні барʼєри США, слабкий долар та несподівана стійкість Китаю. Про це йдеться в оновленому прогнозі, опублікованому 29 липня, пише forbes.

Міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання світової економіки на 2025 і 2026 роки.
Фото: depositphotos

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Світове зростання: прогноз зростання глобального ВВП у 2025 році підвищено до 3,0% (+0,2 в.п. до квітня), на 2026 рік — 3,1% (+0,1 в.п.).

Інфляція: заголовкова інфляція у світі, як і раніше, очікується на рівні 4,2% у 2025-му та 3,6% у 2026-му, майже без змін до попереднього прогнозу (-0,1 та 0,0 в.п. відповідно).

США: очікуване зростання у 2025 році — 1,9% (+0,1 в.п.), у 2026-му — 2,0% (+0,3 в.п.). МВФ прогнозує, що новий фіскальний пакет (OBBBA) збільшить ВВП США на 0,5% у середньостроковій перспективі.

Єврозона: зростання у 2025-му — 1,0% (+0,2 в.п.), у 2026-му — 1,2% (без змін). Прогноз зростання переоцінено здебільшого через стрибок експорту фармацевтики з Ірландії.

Китай: прогноз на 2025 рік — 4,8% (+0,8 в.п.), на 2026-й — 4,2% (+0,2 в.п.). Причини: сильне зростання в першому півріччі, зниження мит і підтримка експорту за рахунок слабкого юаня.

Індія: стабільне зростання — 6,4% у 2025 і 2026 роках (+0,2 і +0,1 в.п. відповідно). МВФ відзначає позитивну зовнішню кон’юнктуру та стабільну динаміку споживання.

Україна: у липневій доповіді не згадується напряму, однак МВФ застерігає, що загострення війни або перебої в торгівлі можуть вдарити по зростанню в регіоні.

Торговельний прогноз: світова торгівля зросте на 2,6% у 2025-му (+0,9 в.п.), але сповільниться до 1,9% у 2026-му (-0,6 в.п.) через згасання ефекту «форсованого імпорту» та невизначеність митної політики.

Ціни на нафту: очікується падіння — 13,9% у 2025 році (проти -15,5% у квітні), враховуючи тимчасове зростання на тлі нападу Ірану на Ізраїль у червні.

Ризики: базовий сценарій припускає, що мита залишаться на поточних рівнях. У разі повернення до ставок 2 квітня або введення 50% мита на мідь світове зростання може впасти ще на 0,2 в.п. у 2025 році.

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Джерело: Мінфін
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