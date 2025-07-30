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30 липня 2025, 12:48

Приватбанк виграв багатомільярдний судовий процес проти Коломойського і Боголюбова в Англії

Державний Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова в англійському суді. Про це повідомляє пресслужба банку.

Державний Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова в англійському суді.

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Що відомо

У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів Банку за допомогою «дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів (тобто панів Коломойського та Боголюбова)». Рішення проти них навряд може бути більш викривальним, оскільки в ньому викладено схему того, що раніше було описано як «шахрайство візантійської складності».

Відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було «жодного доказу», який би пов’язував колишніх власників Банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення «повністю побудовані на нечесному підґрунті». Суддя також встановив, що пан Коломойський «здається, вважав себе вищим за закон» і що «нечесним з боку пана Боголюбова» було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період. Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд.

Нагадаємо

Господарчий суд Києва 27 листопада закрив справу щодо повернення Приватбанку колишнім власникам. Законність націоналізації банку було визнано законною.

Цю справу суд розглядав з 2016 року. Один з колишніх співвласників банку Геннадій Боголюбов намагався оскаржити націоналізацію й повернути акції Приватбанку. Втім, суд не задовольнив його вимоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
30 липня 2025, 12:54
#
Вот бы ссылочку на европейские сми или Англии …
+
+15
Папа Римський
Папа Римський
30 липня 2025, 15:32
#
«Студія Квартал 95», яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012−2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря Коломойського.
+
+15
zevs1
zevs1
30 липня 2025, 16:18
#
Ну значит скоро узнаем много нового о руководителе с его шестью менеджерами.
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