Приватбанк виграв багатомільярдний судовий процес проти Коломойського і Боголюбова в Англії

Державний Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова в англійському суді. Про це повідомляє пресслужба банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів Банку за допомогою «дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів (тобто панів Коломойського та Боголюбова)». Рішення проти них навряд може бути більш викривальним, оскільки в ньому викладено схему того, що раніше було описано як «шахрайство візантійської складності».

Відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було «жодного доказу», який би пов’язував колишніх власників Банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення «повністю побудовані на нечесному підґрунті». Суддя також встановив, що пан Коломойський «здається, вважав себе вищим за закон» і що «нечесним з боку пана Боголюбова» було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період. Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд.

Нагадаємо

Господарчий суд Києва 27 листопада закрив справу щодо повернення Приватбанку колишнім власникам. Законність націоналізації банку було визнано законною.

Цю справу суд розглядав з 2016 року. Один з колишніх співвласників банку Геннадій Боголюбов намагався оскаржити націоналізацію й повернути акції Приватбанку. Втім, суд не задовольнив його вимоги.