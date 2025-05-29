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29 травня 2025, 20:00

Головне за четвер: Домовленості з МВФ щодо траншу, стійкість фінсектору та народний рейтинг банків

Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо траншу у розмірі близько $500 млн

Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). За його словами, черговий транш у розмірі близько $500 млн Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.

Суд у США визнав незаконними введені Трампом мита

Введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом.

«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.

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Джерело: Мінфін
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