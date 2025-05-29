Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо траншу у розмірі близько $500 млн
Головне за четвер: Домовленості з МВФ щодо траншу, стійкість фінсектору та народний рейтинг банків
Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). За його словами, черговий транш у розмірі близько $500 млн Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.
Суд у США визнав незаконними введені Трампом мита
Введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом.
«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.
Відгук квітня: як Восток Банк списав комісію із зарплати військового за перевищення ліміт
Восток Банк почав стягувати комісію з надходжень, які військові одержують як заробітну плату. Про це повідомив читач Мінфіну, зазначивши, що в попередні місяці такі нарахування проходили без додаткових зборів.
Стійкість фінсектору: оцінки — найкращі за період повномасштабної війни
Керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору, оцінивши стан справ найліпше із 2021 року.
Банки закручують «податкові» гайки: як продати власні речі та не потрапити під фінмоніторинг
У квітні читачі «Мінфіну» залишили 314 відгуків на роботу банків, із яких 275 — зараховані та надіслані на розгляд фінустановам. Із якими проблемами стикнулися наші читачі, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.
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