Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо траншу у розмірі близько $500 млн

Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, черговий транш у розмірі близько $500 млн Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.

Таким чином сума виплат за програмою складе понад $10 млрд.

«За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи», — зазначив очільник Уряду.