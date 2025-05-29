Відгук квітня: як Восток Банк списав комісію із зарплати військового за перевищення ліміту

Восток Банк почав стягувати комісію з надходжень, які військові одержують як заробітну плату. Про це повідомив читач Мінфіну, зазначивши, що в попередні місяці такі нарахування проходили без додаткових зборів.

За словами клієнта, співробітники банку пояснили нововведення «перевищенням лімітів», передбачених постановою НБУ.

«Коли спілкуються, розповідають, що частина неправильно оформила призначення платежу, коли ж їм сказали, що минулого місяця не брали, а призначення платежу було теж саме, сказали, що зарплата військового на підставі ухвали НБУ перевищує якісь ліміти, тому вони беруть комісії», — скаржиться читач «Мінфіну».

У юридичній фірмі «Приходько та партнери» це трактують як результат внутрішньої банківської політики, а не зміни у регуляторних нормах.

Якщо раніше аналогічні, за формулюванням, перекази банк приймав без комісії, а тепер — стягує комісію, посилаючись на «перевищення лімітів», це свідчить не про зміну нормативного регулювання, а про зміну внутрішньої банківської політики або налаштувань автоматичних систем фінансового моніторингу, пояснює Юлія Панасюк, податковий адвокат ЮК «Приходько та партнери».

«У разі, якщо зарплата військовослужбовця подається без належного маркування у призначенні платежу (наприклад, не зазначено чітко „зарплата“ чи „виплати військовослужбовцю“), банк може трактувати це як звичайне надходження коштів на рахунок фізичної особи, до яких застосовуються стандартні тарифи», — додає юрист.

Проблема може бути пов'язана з технічними помилками в класифікації платежів. У таких випадках юристи рекомендують звертатися до банку з письмовою скаргою та вимагати повернення коштів.

Крім того, Панасюк наголошує, що банк не має права посилатися на обмеження з боку НБУ без надання офіційних документів. За її словами, у більшості випадків регулятор не встановлює таких комісій.

Адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова нагадує, що згідно з Трудовим кодексом України та законом «Про оплату праці», комісії за переведення зарплати не повинні утримуватися з працівника, навіть якщо вони передбачені внутрішніми договорами, а покладаються на роботодавця.

«За даних обставин можна було б порадити особі, з якої зняли відповідні кошти, подати скаргу на голову банку, Національний банк України, а також звернутись до поліції, бо такі дії можуть підпасти під ознаки злочину», — вважає вона.

Юристи також нагадують, що військові можуть самі обирати банк для отримання грошового забезпечення, а військові частини не мають права нав'язувати конкретну фінансову установу.

У Восток Банку стверджують, що комісія не списується з офіційних зарплат, а була нарахована за операціями «з картки на картку», що перевищує ліміт 30 тис грн.

Детальніше про цей випадок, а також інші типові проблеми клієнтів банків у квітні, читайте у свіжому огляді Народного рейтингу банків: Банки закручують «податкові» гайки: як продати власні речі та не потрапити під фінмоніторинг.

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