Восток Банк почав стягувати комісію з надходжень, які військові одержують як заробітну плату. Про це повідомив читач Мінфіну, зазначивши, що в попередні місяці такі нарахування проходили без додаткових зборів.
Відгук квітня: як Восток Банк списав комісію із зарплати військового за перевищення ліміту
За словами клієнта, співробітники банку пояснили нововведення «перевищенням лімітів», передбачених постановою НБУ.
«Коли спілкуються, розповідають, що частина неправильно оформила призначення платежу, коли ж їм сказали, що минулого місяця не брали, а призначення платежу було теж саме, сказали, що зарплата військового на підставі ухвали НБУ перевищує якісь ліміти, тому вони беруть комісії», — скаржиться читач «Мінфіну».
У юридичній фірмі «Приходько та партнери» це трактують як результат внутрішньої банківської політики, а не зміни у регуляторних нормах.
Якщо раніше аналогічні, за формулюванням, перекази банк приймав без комісії, а тепер — стягує комісію, посилаючись на «перевищення лімітів», це свідчить не про зміну нормативного регулювання, а про зміну внутрішньої банківської політики або налаштувань автоматичних систем фінансового моніторингу, пояснює Юлія Панасюк, податковий адвокат ЮК «Приходько та партнери».
«У разі, якщо зарплата військовослужбовця подається без належного маркування у призначенні платежу (наприклад, не зазначено чітко „зарплата“ чи „виплати військовослужбовцю“), банк може трактувати це як звичайне надходження коштів на рахунок фізичної особи, до яких застосовуються стандартні тарифи», — додає юрист.
Проблема може бути пов'язана з технічними помилками в класифікації платежів. У таких випадках юристи рекомендують звертатися до банку з письмовою скаргою та вимагати повернення коштів.
Крім того, Панасюк наголошує, що банк не має права посилатися на обмеження з боку НБУ без надання офіційних документів. За її словами, у більшості випадків регулятор не встановлює таких комісій.
Адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова нагадує, що згідно з Трудовим кодексом України та законом «Про оплату праці», комісії за переведення зарплати не повинні утримуватися з працівника, навіть якщо вони передбачені внутрішніми договорами, а покладаються на роботодавця.
«За даних обставин можна було б порадити особі, з якої зняли відповідні кошти, подати скаргу на голову банку, Національний банк України, а також звернутись до поліції, бо такі дії можуть підпасти під ознаки злочину», — вважає вона.
Юристи також нагадують, що військові можуть самі обирати банк для отримання грошового забезпечення, а військові частини не мають права нав'язувати конкретну фінансову установу.
У Восток Банку стверджують, що комісія не списується з офіційних зарплат, а була нарахована за операціями «з картки на картку», що перевищує ліміт 30 тис грн.
Детальніше про цей випадок, а також інші типові проблеми клієнтів банків у квітні, читайте у свіжому огляді Народного рейтингу банків: Банки закручують «податкові» гайки: як продати власні речі та не потрапити під фінмоніторинг.
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