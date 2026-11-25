Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала пропозиції використати американські бізнес-інвестиції в росію як стимул для припинення війни проти України. Москва втратила інтерес до запропонованих проєктів у сферах енергетики та авіації, повідомляє Financial Times із посиланням на п'ятьох посадовців, обізнаних зі зміною американської тактики.

США відклали плани економічного зближення з росією в межах переговорів про мир в Україні. Фото: Ilyas Kalimullin

За даними видання, спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що спільні бізнес-проєкти більше не є центральною частиною пропозицій Вашингтона москві.

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Які бізнес-проєкти пропонували росії

Серед ідей, які обговорювали американські представники, були інвестиції компаній зі США в російські нафтові проєкти та виробництво титану. Також розглядали можливість відновлення постачання російського газу до Європи та повернення американських авіакомпаній до російського повітряного простору, повідомляє Financial Times.

Ініціатором такого підходу був, зокрема, Джаред Кушнер. Він намагався сприяти досягненню перемир'я між росією та Україною і розглядав економічну співпрацю як один зі способів створити стимули для встановлення миру.

Що відомо про переговори щодо Nord Stream

Одним із конкретних напрямів переговорів була можливість залучити американського інвестора до газопроводів Nord Stream, якими росія постачала газ до Німеччини до повномасштабного вторгнення.

Про ці обговорення Reuters повідомляв ще 8 жовтня. За інформацією агентства, переговори вели представники росії та США, зокрема Джаред Кушнер і Кирило Дмитрієв — близький радник Володимира Путіна.

Ідея полягала в тому, щоб американські інвестори могли отримувати прибуток від постачання російського газу до Європи після завершення війни. Водночас Білий дім тоді заявляв, що будь-які домовленості мають бути погоджені з американською Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (DFC) та Мінфіном США, а також приносити користь американським компаніям і платникам податків.

Перспективи такої угоди залишалися невизначеними. Один із американських чиновників тоді оцінював її укладення в середньостроковій перспективі як малоймовірне. Самі газопроводи перебували під санкціями США та ЄС, а Німеччина не підтримувала відновлення постачання російського газу. Раніше Євросоюз затвердив поетапну відмову від імпорту російського газу.

На чому зосереджені переговори і яка реакція в рф

За інформацією Financial Times, спочатку російські чиновники позитивно сприйняли американські пропозиції, але згодом охололи до них.

Натомість москва продовжує наполягати на територіальних поступках з боку України та інших умовах, які Київ вважає неприйнятними для укладення мирної угоди.

Один зі співрозмовників FT так описав реакцію російської сторони: «Стало цілком зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в таких пропозиціях».

Водночас повідомлення про зміну американської тактики не означає повної відмови Вашингтона від економічного діалогу з кремлем. У розширеному матеріалі FT один з американських чиновників заперечив, що економічна взаємодія повністю зникла з переговорного процесу. За його словами, вона залишається його частиною.

Білий дім не надав Reuters негайної відповіді на запит про коментар. Саме агентство зазначило, що не змогло незалежно підтвердити інформацію Financial Times.

США окремо послабили обмеження на російське дизельне пальне

Ще один епізод, пов'язаний з економічними відносинами Вашингтона та москви, стався в жовтні. Тоді адміністрація Трампа тимчасово дозволила операції з російським дизельним пальним, які раніше підпадали під санкційні обмеження США.

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало генеральну ліцензію № 135. Документ дозволив операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року, з окремими винятками.

Як повідомляв Reuters, це рішення було пов'язане з домовленістю про постачання російського дизеля на світові ринки з метою зниження цін на пальне. Епізод стосується окремого рішення щодо торгівлі паливом і не є частиною відкладених бізнес-пропозицій, про які повідомила Financial Times.