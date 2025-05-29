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29 травня 2025, 14:53

Стійкість фінсектору: оцінки — найкращі за період повномасштабної війни

Керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору, оцінивши стан справ найліпше із 2021 року. Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2025 року.

Керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору, оцінивши стан справ найліпше із 2021 року.
Фото: depositphotos

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За даними опитування, майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий. Загалом це найліпший показник від повномасштабного вторгнення.

Більшість респондентів зазначила, що стан фінансового сектору за останніх шість місяців не змінився, а три чверті очікують, що його стан не зміниться й у наступні шість місяців.

Дещо менше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику в секторі в цілому як середній, на користь оптимістичніших оцінок зменшилася частка респондентів, що оцінювали ризики як дуже високі. Тож загальний рівень ризику у фінансовому секторі фінустанови оцінили як помірно високий із незначним поліпшенням порівняно з минулим опитуванням.

З листопада 2022 року більшість респондентів оцінюють стійкість фінансового сектору до значних негативних подій як середню чи високу.

Основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі, на думку фінустанов, і далі залишається війна з росією, водночас помітно підвищився ризик шахрайства та кіберзагроз (+ 4 позиції з листопада 2024 року, друге місце серед найбільших загроз). Ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику вже три опитування поспіль (+1 позиція з листопада 2024 року). Водночас суттєво послабилися ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи, а також ризики загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.

Як зазначила чверть опитаних, схильність фінустанов до ризику надалі підвищується третє опитування поспіль, однак дві третини опитаних заявили про незмінність ризик-апетиту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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