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29 травня 2025, 11:37

Суд у США визнав незаконними введені Трампом мита

Введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом, повідомляє Bloomberg.

Введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.

Associated Press пише, що Трамп «поставив торговельну політику США у залежність від своїх забаганок». Агентство зазначає, що президент «використовував тарифи як переговорний кийок у надії змусити інші країни укласти угоди, вигідні США, припускаючи, що він сам просто встановить тарифи, якщо умови будуть незадовільними».

Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: «Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, що залишається без відповіді, призвело до історичного та постійного торговельного дефіциту Америки».

Десаї наголосив, що «необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні». «Президент Трамп пообіцяв ставити Америку на перше місце, і адміністрація має намір використати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи та відновлення американської величі», — резюмував він.

Нагадаємо

Трамп у квітні поточного року оголосив у країні режим надзвичайного стану, заявивши, що «дефіцит торговельного балансу США є незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці та економіці США».

За словами американського лідера, «джерело загрози знаходиться за межами країни».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
KingSalmon
KingSalmon
29 травня 2025, 12:53
#
Клята «система» на чолі з масонами не дає Дональду зробити Америку Great Again! :)
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0
neverice
neverice
29 травня 2025, 13:33
#
А це вже дуже цікаво. Запасаємось попкорном. Суд скасував «день визволення». На цих тарифах побудована половина піару та тиску Трампа. Маск вже здувся, а тут ще й це рішення суду.
Що далі — скасування «великого та прекрасного» податкового закону?
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