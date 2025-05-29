Суд у США визнав незаконними введені Трампом мита

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Що відомо

«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.

Associated Press пише, що Трамп «поставив торговельну політику США у залежність від своїх забаганок». Агентство зазначає, що президент «використовував тарифи як переговорний кийок у надії змусити інші країни укласти угоди, вигідні США, припускаючи, що він сам просто встановить тарифи, якщо умови будуть незадовільними».

Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: «Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, що залишається без відповіді, призвело до історичного та постійного торговельного дефіциту Америки».

Десаї наголосив, що «необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні». «Президент Трамп пообіцяв ставити Америку на перше місце, і адміністрація має намір використати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи та відновлення американської величі», — резюмував він.

Нагадаємо

Трамп у квітні поточного року оголосив у країні режим надзвичайного стану, заявивши, що «дефіцит торговельного балансу США є незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці та економіці США».

За словами американського лідера, «джерело загрози знаходиться за межами країни».