Введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом, повідомляє Bloomberg.
Суд у США визнав незаконними введені Трампом мита
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Що відомо
«Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів», — пише Bloomberg.
Associated Press пише, що Трамп «поставив торговельну політику США у залежність від своїх забаганок». Агентство зазначає, що президент «використовував тарифи як переговорний кийок у надії змусити інші країни укласти угоди, вигідні США, припускаючи, що він сам просто встановить тарифи, якщо умови будуть незадовільними».
Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: «Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, що залишається без відповіді, призвело до історичного та постійного торговельного дефіциту Америки».
Десаї наголосив, що «необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні». «Президент Трамп пообіцяв ставити Америку на перше місце, і адміністрація має намір використати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи та відновлення американської величі», — резюмував він.
Нагадаємо
Трамп у квітні поточного року оголосив у країні режим надзвичайного стану, заявивши, що «дефіцит торговельного балансу США є незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці та економіці США».
За словами американського лідера, «джерело загрози знаходиться за межами країни».
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