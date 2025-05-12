Головне за понеділок: перемир'я у торговій війні, рекордні виплати за Нацкешбеком

Сполучені Штати та Китай на три місяці зменшать взаємні мита, щоб послабити торговельну напругу та знайти рішення для суперечок. Згідно з заявою від 12 травня, оприлюдненою в Женеві, США знизять мита на китайські товари з 145% до 30% (враховуючи мита, пов’язані з фентанілом) із 14 травня. Китай, у свою чергу, зменшить мита на американські товари з 125% до 10%. Обидві сторони створять механізм для подальших переговорів щодо економічних і торговельних питань.

Правекс Банк виграв суд у клієнта, який вимагав $3 млн за поганий захист сейфу

Верховний Суд виніс остаточне рішення на користь Правекс Банку в суперечці з клієнтом, який вимагав понад $3 мільйони компенсації за нібито неналежний захист сейфа, відхиливши касаційну скаргу позивача.

Рекордні виплати «Національного кешбеку» в березні склали 443 млн грн

У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою «Національний кешбек» за купівлю українських товарів, що стало найбільшим показником із початку дії програми.

monobank пояснив, чому обнуляє кредитні ліміти військовим

Військовослужбовці скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти. Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив причини. Гороховський зазначив, що monobank виконує закон, який забороняє нараховувати відсотки та штрафи військовим: «Якщо клієнт звертається й просить застосувати норму закону — ми негайно це робимо».