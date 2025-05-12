Правекс Банк виграв суд у клієнта, який вимагав $3 млн за поганий захист сейфу

Верховний Суд виніс остаточне рішення на користь Правекс Банку в суперечці з клієнтом, який вимагав понад $3 мільйони компенсації за нібито неналежний захист сейфа, відхиливши касаційну скаргу позивача. Про це пише пресслужба банку, передає Інтерфакс-Україна.

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Обставини справи

У 2015 році клієнт орендував сейф у Рівному в Правекс Банку, стверджуючи, що зберігав там $1,78 мільйона, 1 мільйон євро та 230 тисяч швейцарських франків. У 2016 році він заявив про зникнення коштів, звинувативши банк у недостатній безпеці. Місцевий і апеляційний суди спочатку підтримали позивача, зобов’язавши банк виплатити суму, але банк оскаржив це, наголошуючи на відсутності доказів і шахрайському доступі до сейфа.

Рішення суду

Верховний Суд визнав доводи банку обґрунтованими, скасував попередні рішення та направив справу на новий апеляційний розгляд. Апеляційний суд підтримав банк, а 5 березня 2025 року Верховний Суд остаточно відхилив скаргу клієнта. Над справою працювали адвокати Asters (Гліб Бялий, Сергій Дусановський, Олексій Гловацький) та PwC Legal Ukraine.