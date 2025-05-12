У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою «Національний кешбек» за купівлю українських товарів, що стало найбільшим показником із початку дії програми. Про це пише Міністерство економіки.
Рекордні виплати «Національного кешбеку» в березні склали 443 млн грн
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Статистика виплат
Виплати отримали 3,4 мільйона учасників, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки в «Дії». Загалом із вересня програма виплатила 2 мільярди гривень: 37,2 мільйона у вересні, 119,2 мільйона у жовтні, 232 мільйони у листопаді, 714 мільйонів за грудень-січень, 384 мільйони у лютому та 443 мільйони у березні.
Умови програми
Кешбек у розмірі 10% нараховується за товари українського виробництва зі штрихкодом, придбані в магазинах на загальній системі оподаткування з фіскальними чеками. Перевірити товар можна через сканер у «Дії», а магазини позначають такі товари на цінниках і дверях. Кешбек можна витратити на комунальні, медичні, освітні, транспортні послуги, підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.
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