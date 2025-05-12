Рекордні виплати «Національного кешбеку» в березні склали 443 млн грн

У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою «Національний кешбек» за купівлю українських товарів, що стало найбільшим показником із початку дії програми. Про це пише Міністерство економіки.

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Статистика виплат

Виплати отримали 3,4 мільйона учасників, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки в «Дії». Загалом із вересня програма виплатила 2 мільярди гривень: 37,2 мільйона у вересні, 119,2 мільйона у жовтні, 232 мільйони у листопаді, 714 мільйонів за грудень-січень, 384 мільйони у лютому та 443 мільйони у березні.

Умови програми

Кешбек у розмірі 10% нараховується за товари українського виробництва зі штрихкодом, придбані в магазинах на загальній системі оподаткування з фіскальними чеками. Перевірити товар можна через сканер у «Дії», а магазини позначають такі товари на цінниках і дверях. Кешбек можна витратити на комунальні, медичні, освітні, транспортні послуги, підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.