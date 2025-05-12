США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговій війні

Сполучені Штати та Китай на три місяці зменшать взаємні мита, щоб послабити торговельну напругу та знайти рішення для суперечок. Про це пише Bloomberg.

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Умови домовленості

Згідно з заявою від 12 травня, оприлюдненою в Женеві, США знизять мита на китайські товари з 145% до 30% (враховуючи мита, пов’язані з фентанілом) із 14 травня. Китай, у свою чергу, зменшить мита на американські товари з 125% до 10%. Обидві сторони створять механізм для подальших переговорів щодо економічних і торговельних питань.

Коментарі сторін

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив: «Ми мали ґрунтовну та продуктивну дискусію щодо фентанілу. Ми згодні, що жодна зі сторін не хоче розривати економічні зв’язки». Пауза триватиме 90 днів, щоб сторони могли врегулювати розбіжності.