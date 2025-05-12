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12 травня 2025, 14:19

monobank пояснив, чому обнуляє кредитні ліміти військовим

Військовослужбовці скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти. Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив причини. Про це він написав у своєму повідомленні у Telegram.

Військовослужбовці скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти.

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Позиція банку

Гороховський зазначив, що monobank виконує закон, який забороняє нараховувати відсотки та штрафи військовим: «Якщо клієнт звертається й просить застосувати норму закону — ми негайно це робимо». Проте банк не може видавати нові кредити без відсотків, оскільки «немає безкоштовних депозитів». Він додав: «Мені дуже шкода. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити».

Причина проблеми

За словами Гороховського, проблема криється в законодавстві, яке не передбачає компенсацію банкам за втрати: «Банки не працюватимуть у збиток — це очевидно. І не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити». Така ж політика, за його словами, у всіх великих банків.

До теми: Експерт: військові позбавлені повноцінного кредитування

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+10
youknow
youknow
12 травня 2025, 14:48
#
Ст. 14, п15 військовослужбовцям, а також їх дружинам (чоловікам)…- штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля, а також крім кредитних договорів щодо придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок разом із гібридними інверторами та установками зберігання енергії, проценти за якими можуть бути погашені чи компенсовані за рахунок третіх осіб або держави.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
12 травня 2025, 14:55
#
Логично!
+
+55
zephyr
zephyr
12 травня 2025, 15:15
#
Ну, государство могло бы принять закон о том, что в Украине запрещается быть бездомным и бедным, и вуаля- сразу все станут богатыми и с жильём. Просто же. Не благодарите за изи гайд.
+
+11
MAXAOH
MAXAOH
12 травня 2025, 15:25
#
Или, что граждане обязаны вносить деньги на депозит без процентов!)
+
0
zephyr
zephyr
12 травня 2025, 16:23
#
Тоже, отличная идея. Только на всех денег не хватит, как всегда- самых олигархистые и прокурористые себе успеют военник сделать и получать по ним без % кредиты. Иногда- надо будет им прощать и тело кредита, сами понимаете- герои ведь
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 травня 2025, 16:42
#
Да, как-то не получается логически обосновать, не логическую раздачу денег…
+
0
ch777
ch777
12 травня 2025, 16:33
#
Та ладно скільки там військових серед клієнтів? 1−2% та все, грошиків у тих банкірів хоч завались у іншому розкладі цей псевдобанк вже б збанкрутував. Це просто жадібність та неповага до клієнтів. Вони запустили кредити до завтра під 200%-500% ще й бреше шо нема чим повертати депозити
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 травня 2025, 16:41
#
Вы чужие деньги не считайте! Если так хочется, можете свои деньги ходить и просто так раздавать…
+
0
Три літри
Три літри
12 травня 2025, 16:56
#
Ну так, а ти взяв той кредит «до завтра» і сплатив по ньому хоч копійку?
Якщо ні то чому ти вирішив що інші так зробили?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 травня 2025, 17:02
#
Гороховский молодец, четко показывает что патриотизм кончается там где начинаются деньги. В телеграмме пост через один в стиле «вірю в ЗСУ», но как только эта вера потребовала не только слов, но и денег она тут же кончилась) То же самое будет (и было всегда в истории) с прочими льготами.
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