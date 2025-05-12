monobank пояснив, чому обнуляє кредитні ліміти військовим

Військовослужбовці скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти. Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив причини. Про це він написав у своєму повідомленні у Telegram.

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Позиція банку

Гороховський зазначив, що monobank виконує закон, який забороняє нараховувати відсотки та штрафи військовим: «Якщо клієнт звертається й просить застосувати норму закону — ми негайно це робимо». Проте банк не може видавати нові кредити без відсотків, оскільки «немає безкоштовних депозитів». Він додав: «Мені дуже шкода. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити».

Причина проблеми

За словами Гороховського, проблема криється в законодавстві, яке не передбачає компенсацію банкам за втрати: «Банки не працюватимуть у збиток — це очевидно. І не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити». Така ж політика, за його словами, у всіх великих банків.

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