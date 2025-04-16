У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.
Укрпошта готує запуск банківських послуг уже цього року
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Деталі
Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів — серед яких і представники опозиційних фракцій.
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«Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого. Особлива подяка депутатам — 269 голосів, це один із найвищих результатів», — зазначив Смілянський.
Він пояснив, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв’язку не мають доступу до банківських послуг, оскільки закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. З ухваленням нового закону це обмеження буде знято.
Також Смілянський анонсував повну цифровізацію роботи листонош: уже цього року 100% із них матимуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.
«Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися. Це складне завдання, але ми зробимо все можливе», — підкреслив очільник Укрпошти.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 25 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку.
«Мінфін» писав, що літом 2024 року Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив'язані до поштової інфраструктури.
У середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.
У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank. PINbank раніше належав російському бізнесменові Євгену Гінеру.
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Коментарі - 1
А может спутниковый интернет был бы более правильным решением,
чем перевод финансовых транзакций в оффлайн…