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16 квітня 2025, 8:34

Укрпошта готує запуск банківських послуг уже цього року

У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.

У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги.
Фото: depositphotos

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Деталі

Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів — серед яких і представники опозиційних фракцій.

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«Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого. Особлива подяка депутатам — 269 голосів, це один із найвищих результатів», — зазначив Смілянський.

Він пояснив, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв’язку не мають доступу до банківських послуг, оскільки закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. З ухваленням нового закону це обмеження буде знято.

Також Смілянський анонсував повну цифровізацію роботи листонош: уже цього року 100% із них матимуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.

«Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися. Це складне завдання, але ми зробимо все можливе», — підкреслив очільник Укрпошти.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 25 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку.

«Мінфін» писав, що літом 2024 року Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив'язані до поштової інфраструктури.

У середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.

У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank. PINbank раніше належав російському бізнесменові Євгену Гінеру.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 квітня 2025, 8:55
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«Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться. Это сложная задача, но мы сделаем все возможное», — подчеркнул глава Укрпочты.

А может спутниковый интернет был бы более правильным решением,
чем перевод финансовых транзакций в оффлайн…
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