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25 березня 2025, 16:54

Рада підтримала у першому читанні створення поштового банку на базі Укрпошти

У вівторок, 25 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

У вівторок, 25 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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«Рада підтримала у першому читанні створення „пошта-банку“ на базі Укрпошти», — заявив він.

Законопроєкт № 13018-д про фінансову інклюзію підтримали 269 народних депутатів.

Даний законопроєкт передбачає створення банків фінансової інклюзії, які здійснюватимуть діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головне їх завдання — обслуговування клієнтів, які не мають доступу до отримання фінансових послуг.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомляв, що по суті це рішення — про можливість запуску «Укрпошти Банку».

«Ми готуємося максимально швидко розгорнути мережу такого банку по всій країні, щоб слова „банківська інклюзивність“ стали реальністю у 100% населених пунктів нашої країни — навіть там, де немає зв'язку, а також для людей з особливими потребами та ветеранів, які зможуть користуватися такими послугами вдома», — зазначив Смілянський.

Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев пояснив, що законопроектом загалом передбачаються такі зміни:

  • запровадити новий вид банку — банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);
  • визначити на законодавчому рівні терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії», а також наділити Національний банк України повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;
  • передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим Національним банком України, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
  • для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику та інше.

Навіщо банки фінансової інклюзії

«Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що літом 2024 року Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив'язані до поштової інфраструктури.

У середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.

У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank.

PINbank раніше належав російському бізнесменові Євгену Гінеру.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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