Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) із-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку. Про цілі цього банку, та як він змінить фінансовий ландшафт України, розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Укрпошта нарешті отримала свій банк: навіщо їй це
Рішенням Уряду нам передали колишній PINbank, який уже був у власності держави, тому частка держави на ринку банківських послуг не збільшиться, а гроші російських олігархів запрацюють врешті-решт на Україну.
Але це не головне. Банків багато — Укрпошта одна. До цього дня ми йшли довгих 8 років — через супротив, невіру, сарказм та побоювання конкурентів. Але тепер це все неважливо. І, як казав Вінстон Черчилль, «я дуже погано сприймаю слово „ні“».
Що таке Укрпошта Банк?
- Це стрибок із 4% населених пунктів країни, де є банківські послуги чи банкомат, до 100%.
- Це доступ до банківських послуг не для 70% населення, а для 100%.
Для розуміння: 70% населення у банківській системі — це Коста-Рика, Болівія, Ямайка та Кенія. А 100% — це Японія, Франція, Німеччина та Нідерланди (навіть обійдемо США та Польщу, де 95%).
І все це без державних коштів. До того ж Укрпошта Банк заощадить державі понад 5 мільярдів гривень протягом 3−5 років. А це дуже багато дронів.
Але й це ще не все. Мало хто знає, що сьогодні банківські послуги можуть надаватися лише у банківських відділеннях та лише коли ті онлайн. А що робити людям із інвалідністю? А коли ворог знищує енергоінфраструктуру? За умови прийняття закону 12044 (який передбачений Меморандумом із МВФ) та внесення змін до певних регуляторних актів НБУ ці питання будуть вирішені, й Укрпошта Банк, як оператор фінансової інклюзії, зможе надавати послуги і на дому, і у віддалених селах, і військовим у прифронтовій зоні, де немає зв’язку.
Ми це робимо вже сьогодні завдяки мережі, що охоплює 4 400+ стаціонарних, 1 900+ пересувних відділень та 25 000+ точок присутності. Що, до речі, вдвічі більше, ніж вся банківська мережа разом.
Випереджаючи запитання «доброзичливців», відразу зазначу: Укрпошта Банк не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг, орієнтуючись на населення в сільських і прифронтових регіонах, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, фермерів та сегмент e-commerce. І, ні, Укрпошта не має жодної переваги. Кожен може стати оператором фінансової інклюзії чи придбати банк.
Далі — багато роботи з підготовки до запуску проєкту. Ми плануємо зробити послуги доступними впродовж найближчих 4−6 місяців, але про всяк випадок говоримо «рік». Може, й раніше всіх здивуємо.
Читайте також: Депозити фізосіб: 4 банки з найвищою дохідністю за короткими вкладами
І останнє, але дуже важливе для мене персонально. На початку нашого спільного шляху з Укрпоштою я написав 10 пунктів того, що хотів би реалізувати. Створення банку — останній пункт. Далі — лише потенційний продаж пакета стратегічному інвестору, а відсьогодні ми вже коштуємо дорожче.
Коментарі - 2
«НП» имеет почти 11 400 отделений и только в городах.
Отделени НП в сельской местности отсутвуют…
Укрпочта имеет больше, цитирую:
Ми це робимо вже сьогодні завдяки мережі, що охоплює
4 400+ стаціонарних, 1 900+ пересувних відділень
та 25 000+ точок присутності.