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29 січня 2025, 9:10

Укрпошта нарешті отримала свій банк: навіщо їй це

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) із-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку. Про цілі цього банку, та як він змінить фінансовий ландшафт України, розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) із-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій.

Рішенням Уряду нам передали колишній PINbank, який уже був у власності держави, тому частка держави на ринку банківських послуг не збільшиться, а гроші російських олігархів запрацюють врешті-решт на Україну.

Але це не головне. Банків багато — Укрпошта одна. До цього дня ми йшли довгих 8 років — через супротив, невіру, сарказм та побоювання конкурентів. Але тепер це все неважливо. І, як казав Вінстон Черчилль, «я дуже погано сприймаю слово „ні“».

Що таке Укрпошта Банк?

  • Це стрибок із 4% населених пунктів країни, де є банківські послуги чи банкомат, до 100%.
  • Це доступ до банківських послуг не для 70% населення, а для 100%.

Для розуміння: 70% населення у банківській системі — це Коста-Рика, Болівія, Ямайка та Кенія. А 100% — це Японія, Франція, Німеччина та Нідерланди (навіть обійдемо США та Польщу, де 95%).

І все це без державних коштів. До того ж Укрпошта Банк заощадить державі понад 5 мільярдів гривень протягом 3−5 років. А це дуже багато дронів.

Але й це ще не все. Мало хто знає, що сьогодні банківські послуги можуть надаватися лише у банківських відділеннях та лише коли ті онлайн. А що робити людям із інвалідністю? А коли ворог знищує енергоінфраструктуру? За умови прийняття закону 12044 (який передбачений Меморандумом із МВФ) та внесення змін до певних регуляторних актів НБУ ці питання будуть вирішені, й Укрпошта Банк, як оператор фінансової інклюзії, зможе надавати послуги і на дому, і у віддалених селах, і військовим у прифронтовій зоні, де немає зв’язку.

Ми це робимо вже сьогодні завдяки мережі, що охоплює 4 400+ стаціонарних, 1 900+ пересувних відділень та 25 000+ точок присутності. Що, до речі, вдвічі більше, ніж вся банківська мережа разом.

Випереджаючи запитання «доброзичливців», відразу зазначу: Укрпошта Банк не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг, орієнтуючись на населення в сільських і прифронтових регіонах, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, фермерів та сегмент e-commerce. І, ні, Укрпошта не має жодної переваги. Кожен може стати оператором фінансової інклюзії чи придбати банк.

Далі — багато роботи з підготовки до запуску проєкту. Ми плануємо зробити послуги доступними впродовж найближчих 4−6 місяців, але про всяк випадок говоримо «рік». Може, й раніше всіх здивуємо.

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І останнє, але дуже важливе для мене персонально. На початку нашого спільного шляху з Укрпоштою я написав 10 пунктів того, що хотів би реалізувати. Створення банку — останній пункт. Далі — лише потенційний продаж пакета стратегічному інвестору, а відсьогодні ми вже коштуємо дорожче.

Автор:
Смілянський Ігор
Генеральний директор Укрпошти Смілянський Ігор
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 січня 2025, 10:46
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Чомусь цей молодик встидається згадати що відділень Нової Пошти на порядок більше ніж Укрпошти та й ліцензію на фін послуги Нова Пошта давно отримала
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 січня 2025, 12:28
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MaxTirpiz

«НП» имеет почти 11 400 отделений и только в городах.
Отделени НП в сельской местности отсутвуют…

Укрпочта имеет больше, цитирую:
Ми це робимо вже сьогодні завдяки мережі, що охоплює
4 400+ стаціонарних, 1 900+ пересувних відділень
та 25 000+ точок присутності.
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