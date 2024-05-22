Фонд держмайна готує до продажу PINbank

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Переданий нам актив стабілізовано. Сьогоднішній менеджмент там — якісний і проукраїнськи налаштований. Цей банк не має критичного кредитного портфеля, він маленький, дуже зручний банк, який ідеально підходить для приватизації», — сказав голова ФДМ.

За словами Коваля, в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада і через кілька місяців його планують виставити на продаж.

«Готуємо до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу до Укрпошти чи комусь іншому, ми це рішення виконаємо. Дай Боже успіху цьому банку в іншій ролі. Поки що йдемо в напрямку приватизації», — сказав Коваль.

Нагадаємо, що пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня передали у Фонд держмайна України.