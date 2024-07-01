В Україні можуть таки створити банк на базі Укрпошти

Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив'язані до поштової інфраструктури. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ, передає Liga.net.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові зобов'язання України

Українська влада взяла на себе зобов'язання до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

«Ці спеціалізовані банки підпадають під дію Закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування», — йдеться у тексті щодо зобов'язань української влади.

Укрпошта може отримати акції PINbank

У середині грудня 2023 року Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.