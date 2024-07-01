Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив'язані до поштової інфраструктури. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ, передає Liga.net.
В Україні можуть таки створити банк на базі Укрпошти
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Нові зобов'язання України
Українська влада взяла на себе зобов'язання до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.
«Ці спеціалізовані банки підпадають під дію Закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування», — йдеться у тексті щодо зобов'язань української влади.
Укрпошта може отримати акції PINbank
У середині грудня 2023 року Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.
- У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank.
- PINbank раніше належав російському бізнесменові Євгену Гінеру.
Коментарі - 3
Поживём — увидим…
«Мусорник недобитый в виде УП- вообще надо
реформировать и отдать на откуп франшизы НП»
Сидя в удобном кресле в Словакии можно нести любую ахинею…
КМУ уже принимал довольно глупое решение о переводе всех пенсионеров в укрбанки,
в том числе и сельских, но потом по сельским пенсионерам отложил это счастье.
КМУ также проводил тендер на услугу доставки наличной пенсии более чем 2 млн пенсионеров в сельской местности — была одна заявка от Укрпочты, а Новая Почта отморозилась и отказалась от такого счастья, так что добровольно НП не будет брать на себя обязательства по доставке пенсий в сельской местности, а заставить частную компанию будет очень проблематично или скорее всего нереально…