Хліб дорожчий, молочка дешевша: які цінники на продукти побачимо до кінця березня

Цінники на їжу в Україні знову пішли вгору. За даними Держстату , лише за лютий продукти подорожчали на 1,2%, а у річному вимірі продуктова інфляція прискорилася до 15%. Для порівняння: за підсумками січня, цифри склали 1,1% та 14,1% відповідно. «Мінфін» веде власний моніторинг цін на продукти харчування. Тому редакція традиційно проаналізувала, що відбувається на продуктовому ринку.

Серед причин, які розганяють інфляцію, Нацбанк перерахував відразу декілька складових, які стосуються продуктового ринку.

Зокрема, зростання цін на сирі продукти харчування: у лютому почали швидше дорожчати фрукти, борошно, крупи. Головна причина не змінилася — низький торішній урожай.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів минулого місяця також прискорилося — до 16,7%, — констатує регулятор. В усьому винна дорога сировина та збільшення витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику. З цих причин виробники переписували цінники на хліб, олію, м'ясо та молочні продукти. Але на українському ринку позначаються і світові продуктові тренди — під їхнім тиском зростають цінники на чай, каву та шоколад.

Чому знову дорожчають основні продукти

«Мінфін» вже писав, що основні рекорди продуктові цінники встановлювали восени минулого року. Наприклад, у листопаді, порівнюючи з жовтнем, їжа подорожчала відразу на 4%. Наступними місяцями цінова динаміка пішла на спад. Скажімо, у грудні 2024 року продукти додали в ціні 1,4%, за перший місяць цього року — 1,1%, а у лютому — вже 1,2%.

Тобто такого великого переписування цінників, як під кінець осені, вже не спостерігається, але й зростання цін не зупиняється.

За даними Держстату, за минулий місяць на 1% підвищилися ціни на хліб, хлібопродукти та молочку, на 1,9% — на макарони, на 1,3% — на рибу, на 1,8% — на твердий сир, кисломолочний сир та фрукти, на 1,5% — на вершкове масло. Але найбільше подорожчали яйця та соняшникова олія — на 3,5% та 3,4% відповідно.

Цікаво, що під кінець минулого року яйця, які до того декілька місяців били цінові рекорди, навпаки, різко подешевшали. Тоді ціни впали приблизно на 30%. Самі виробники пояснювали це надвиробництвом та загостренням конкуренції. Водночас голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів «Мінфіну», що птахівники почали «розпродаж» через проблеми з експортом, а також під тиском розслідування АМКУ.

Тому особливого перегляду цін на цей продукт найближчими місяцями ніхто не очікував. Але виробники знову здивували: у лютому вони різко відмовилися від знижок і збільшили цінники відразу на 3,5%.

Як пояснив «Мінфіну» керівник Спілки птахівників України Сергій Карпенко, подорожчання яєць стало реакцією виробників на зростання собівартості виробництва. Йдеться про подорожчання комбікормів, ціни на які зростають через загальне зростання котирувань на зерно на світових ринках. Але були й інші чинники, зокрема — лютневі морози (і збільшення витрат на обігрів птахофабрик), а також нарощування експорту.

Тобто прив'язка вартості яєць в українських магазинах до експортних поставок, про яку говорив Пендзін, знову зіграла, але цього разу — проти вітчизняних споживачів.

Щодо олії, то тут основним драйвером подорожчання стали рекордні ціни на сировину. У січні та лютому вартість насіння соняшнику лише зростала. Наприклад, минулого місяця були прецеденти, коли лише за тиждень закупівельні ціни збільшувалися на 500−1 000 грн за тонну. У результаті сировину скуповували за понад 28 тис. грн.

Але основною проблемою переробників були навіть не надхмарні ціни. Багато аграріїв в очікуванні ще вищих цінників почали просто притримувати соняшник на складах. Через це багато МЕЗ знизили темпи переробки, а деякі навіть зупинялися. За експертними оцінками, на лютий у країні доступними для переробки залишалося близько 4 млн тонн сировини — цього вистачить лише на 2−3 місяці, тоді як до нового врожаю ще далеко.

На початку березня тенденції на ринку соняшнику розвернулися. На тлі новин про те, що США готується запровадити підвищені мита на товари з ЄС, світові ціни на олію пішли донизу, а разом із ними посипалися й закупівельні ціни на український соняшник. За минулий тиждень вони впали на 500 грн за тонну.

«Були очікування, що ринок вийде на рівень 29−29,5 тис. за тонну, тепер така ймовірність знизилася, ціна на соняшник становитиме близько 28 тис. грн за тонну», — зазначили у Всеукраїнській аграрній Раді.

Але дешевий соняшник ще тільки пішов у переробку, і на цінники на олію поки що жодним чином не вплинув.

Щодо овочів та фруктів, то зростання цін на них — традиційне під кінець зими. Дається взнаки відсутність гарних сховищ, через що продукція прискореними темпами псується, а те, що вдалося зберегти в товарному вигляді, продається втридорога. Цього року на плодоовочевому ринку далося взнаки і різке похолодання, яке тільки прискорило ці процеси.

Так, за даними EastFruit, на кінець лютого зросли оптові ціни:

на буряк (всього за тиждень з 14−16 до 16−17 грн за кілограм),

моркву (з 25−28 до 28−30 грн),

тепличні огірки (з 95−140 до 100−145 грн),

часник (із 75−150 до 100−150 грн),

салат (мінімальні ціни підвищилися зі 150 до 180 грн),

яблука (верхня цінова планка підвищилася з 30 до 35 грн за кілограм) тощо.

Щодо хліба, як розповів «Мінфіну» перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, ще в листопаді-грудні виробникам вдалося досягти домовленостей із торговельними мережами про поступове підвищення цін на 10%. На цінниках у магазинах це подорожчання позначилося у грудні та січні. «У лютому-березні — чергова переоцінка в межах 5−10%. На збільшення собівартості впливає подорожчання борошна (особливо житнього), дефіцит кадрів, збільшення зарплат для можливості бронювання співробітників, зростання тарифів на енергоносії тощо», — зазначив Дученко.

Голова концерну «Ярослав» (до його структури входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук каже, що ціни на макарони минулого місяця не підвищували (хоча Держстат показує зростання на 1,9%). Але загальне збільшення цінників, за його словами, провокує зараз переважно зростання зарплат.

Щодо молочної продукції Асоціація виробників молока дає такий розклад: молоко жирністю 2,5% на початок березня коштує 59,05 грн за літр, що на 8% дорожче, ніж на місяць раніше, і на 28% — ніж на аналогічну дату минулого року.

Кефір такої ж жирності продають у середньому за 69,04 грн за літр — це плюс 3% до цінника за місяць, і 30% — за рік. Сметана жирністю 15% подорожчала на 4% за місяць, і на 33% — за рік (до 168,56 грн за кілограм), питний йогурт — на 5% та 21% відповідно (до 109,12 грн за літр).

Вершкове масло додало в ціні 4% за місяць і 40% — за рік (до 566,29 грн за кілограм). Тверді сири подорожчали на 5−6% за місяць, і 25−28% — за рік (залежно від виду, зараз вони коштують 550−562 грн за кілограм).

Скільки коштує продуктовий кошик: підрахунок «Мінфіну»

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на продукти харчування. Тому ми можемо проаналізувати, як вони змінюються на полицях магазинів, а не у звітах офіційної статистики. Такий аналіз за попередні місяці показав, що насправді продуктова інфляція в Україні є вищою, ніж за Держстатом, причому в рази.

Для розрахунку середнього бюджету на продовольчий кошик «Мінфін» орієнтується на перелік основних продуктів, складений аналітиками picodi.com, з огляду на норми раціонального харчування.

До нього входить:

Молоко — 10 літрів,

Хліб — 10 буханців,

Рис — 1,5 кілограма,

Кисломолочний сир — 1 кілограм,

М'ясо — 6 кілограм,

Фрукти — 6 кілограм,

Овочі — 8 кілограм,

Яйця — 20 штук.

За підсумками лютого 2025 року, ці продукти коштували:

10 літрів молока — 615,1 грн,

10 буханців хліба — 401,5 грн,

1,5 кілограма рису — 88,8 грн,

1 кілограм кисломолочного сиру — 306,6 грн,

6 кілограм м'яса (філе курятини) — 1 096,44 грн,

6 кілограм фруктів (яблук) — 257,1 грн,

8 кілограм овочів (4 кг картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків та цибулі порей) — 383,19 грн,

20 яєць — 140,6 грн.

Разом — 3 289,33 грн.

Найбільше, порівнюючи з попереднім місяцем, подорожчали яблука (за 10 кілограм у січні потрібно було заплатити менше 189 грн, а в лютому — понад 257 грн), молоко (510 грн проти нинішніх 615,1 грн за 10 літрів), кисломолочний сир (було 286,3 грн, стало — 306,6 грн), хліб (із 387,5 до 401,5 грн за 10 буханців).

За підсумками січня, цей же кошик коштував 3 036,63 грн, а в грудні — 2 907,15 грн.

Тобто за місяць продуктова інфляція склала понад 8%.

Що буде з цінами далі

Через майже два тижні березня вже можна судити, на яку цінову динаміку вийдемо, за підсумками цього місяця.

За даними EastFruit, за перший тиждень цього місяця трохи знизилися ціни на картоплю (з 20−25 грн до 18−25 грн за кілограм), моркву (з 28−34 до 28−30 грн), огірки (з 90−140 до 95−100 грн), цвітну капусту (з 140−145 до 135−140 грн).

Така тенденція частково пов'язана з тим, що якісної продукції на ринку стає дедалі менше, а товар «з вадами» коштує дешевше. Теплична продукція дешевшає через збільшення пропозиції — сонячна погода сприяла масовому виходу нового врожаю.

При цьому яблука продовжують дорожчати — за тиждень максимальна оптова ціна на них підскочила з 35 до 40 грн за кілограм. Різко злетіли ціни на груші — з 65−95 до 110−120 грн за кілограм.

Далеко не вичерпало себе й зростання цін на хліб. За словами Дученка, у березні продукція подорожчає на 5%, у квітні-травні — ще на 5%. «Далі дивитимемося по ситуації — що буде з інфляцією, новий урожаєм», — пояснив експерт.

Щодо молочних продуктів, то тут новини оптимістичніші. Голова Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначив, що на внутрішньому ринку є всі передумови для зниження цін, зокрема, за рахунок різних акцій і знижок. За допомогою цього продавці спробують «розігріти» попит.

«Наприкінці 2024 року вітчизняні молокозаводи суттєво підвищили ціни на готову продукцію, користуючись тимчасовим подорожчанням вершкового масла на експортних ринках. Українські споживачі не були готовими до такого стрибка цін на молочну продукцію у торгових мережах. Високі ціни на продукцію українських сироварів сприяли збільшенню обсягів імпорту сирів у грудні 2024 року та скороченню споживання вітчизняних продуктів», — пояснив експерт.

Про знижки говорять і виробники молочних продуктів. «Ми не лише не плануємо підвищувати ціни, а й проводитимемо акційні активності. Продажі і так впали — далася взнаки епідемія грипу і початок Великого посту», — пояснив «Мінфіну» керівник компанії «Молочний альянс» Сергій Вовченко.