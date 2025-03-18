2 квітня набудуть чинності 25% мита на автоімпорт США: як зміняться ціни на авто в Україні

Світовий авторинок — на порозі великих потрясінь. «Мінфін» уже писав про нові 25% мита на імпортні машини та комплектуючі з Мексики та Китаю, які анонсував президент США Дональд Трамп. Вони мали набути чинності вже у березні, але потім непопулярне рішення відклали до 2 квітня. Не виключено, що США не обмежаться імпортом із сусідніх країн, а запровадять підвищені мита також на авто з Європи.

Міжнародні автоконцерни прогнозують, що, у разі «тарифної війни», цінники на деякі моделі авто зростуть на чверть. Плюс, можуть початися перебої з поставками.

«Ці тарифи на імпорт із Канади та Мексики вплинуть на всіх автовиробників. Багато хто очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть на цілих 25% і негативний вплив на ціни та доступність авто відчується практично відразу», — цитує Reuters голову Альянсу автомобільних інновацій, що представляє найбільших автовиробників США (General Motors. Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis), Джона Боцеллу.

За словами керівника компанії Autoconsulting Олега Омельницького, зміни вдарять по всіх ринках, зокрема, українському.

«Можливі два сценарії. По-перше, різке подорожчання авто в США може змусити виробників розпродувати «зайві» машини на інших ринках, зокрема, зі знижками. В цьому випадку, до України можуть потрапити партії транспорту за зниженими цінами.

По-друге, на нас може очікувати глобальне підвищення вартості нових автомобілів, що змусить переписувати цінники й вітчизняних дилерів", — каже Омельницький.

Але, за його словами, «справа не лише у цінах». «По суті, може йтися про крах сьогоднішньої конфігурації світового автопрому. Концернам доведеться вибудовувати нову модель виробництва та логістики, на якомусь етапі можливий перегляд модельного ряду, і навіть відмова від випуску певних лінійок авто», — додав експерт.

«Мінфін» розбирався, що чекає на світовий авторинок і як це позначиться на українських водіях.

Чим загрожують нові мита Трампа світовому автопрому

Президент США оголосив про набрання чинності 25% мит на імпортні авто з Мексики та Канади ще 3 березня. Їх мали запровадити вже з 4 березня, але потім відклали до 2 квітня.

Представники світових автоконцернів не втрачають надії домовитись з Білим домом про перегляд цього рішення, але готуються до гіршого.

«Найшвидший» й очевидний наслідок — підвищення цінників на авто в США. Причому подорожчати можуть не лише машини, що імпортуються з Мексики та Канади, а й ті, що виробляються у Штатах.

Альянс автомобільних інновацій, що поєднує найбільших виробників машин у США, вже заявив про ризики рекордного подорожчання авто — до 25%.

«Річ у тому, що в США, Мексиці та Канаді давно працює вільна економічна зона: у її рамках заводи цих країн постачають комплектуючі та готові авто без мит. Така конфігурація складалася десятиліттями: виробники зі США могли замовляти запчастини, наприклад, у Мексиці, а тепер, виходить, за них доведеться платити 25% мита.

Деякі виробники відкрили заводи в Мексиці або Канаді, щоб частину продукції постачати до США. Наприклад, таким шляхом пішли Volkswagen, Honda, Subaru та ін. Зрозуміло, що новий тариф різко змінить собівартість машин", — говорить Омельницький.

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначив, що ідея Трампа стосується не просто одного чи декількох локальних заводів, а великої та складної галузі, яка не має точкової географії — автомобілі збираються зі складових, що виробляються у всьому світі.

«Поза складальними заводами виробляють все — від металу, гуми та скла до автокрісел та електроніки. Часто це крос-платформна співпраця між концернами, спільні розробки тощо. У того ж американського Ford є заводи в Мексиці та Канаді, авто з яких потрапляють як на локальні ринки, так і в США, залежно від того, про яку модель йдеться. Тому мита „від Трампа“ додадуть головного болю, зокрема, бізнесу (крім, хіба що, Tesla) та споживачам у США», — пояснив Бучацький.

«Оскільки галузь високо інтегрована в Північній Америці, ці тарифи поставлять флагманські бренди Stellantis — Crysler, Dodge, Jeep, Ram — у невигідне конкурентне становище, порівнюючи з корейськими, японськими та європейськими імпортерами», — заявили в компанії Stellantis.

За даними S&P Global Mobility, Мексика імпортує до США близько 87% всіх запчастин, що виробляються в країні. А, наприклад, Ford F-Series та Mustang комплектуються двигунами канадського виробництва.

В Альянсі автомобільних інновацій, що об'єднує найбільших автовиробників США, попередили, що нові тарифи порушать інтегрований ланцюжок у всій Північній Америці, який існує вже понад чверть століття. Деякі запчастини можуть перетинати кордони шість і більше разів, перш ніж остаточно потраплять на збирання.

Дилема в тому, що «ви просто не можете перенести автомобільне виробництво та ланцюжки поставок за одну ніч», — каже Боццела. За словами Олега Омельницького, на побудову нової моделі роботи автопрому, яка враховує високі мита в США, можуть піти роки.

Автомобільний ринок Штатів просто величезний. «Це другий, за величиною, ринок після китайського з річним обсягом близько 16 млн авто. Багато міжнародних автоконцернів відкрили у США власні заводи, а частину продукції імпортують до інших країн.

Тому зміни на американському ринку торкнуться глобального продажу машин у всьому світі, у тому числі й в Україні", — каже Олег Омельницький. Щоправда, якщо в Америці наслідки 25% мита відчуються відразу, то решта ринків отримають відстрочку.

Що чекає на авторинок України: подорожчання чи розпродаж

Керівник PR-департаменту компанії «Нісан Україна» Володимир Іванов розповів «Мінфіну», що вони не продають у нашій країні автомобілі Nissan із американських заводів. «Тому, теоретично, жодного впливу на ціни в наших салонах бути не повинно», — каже він.

За словами Бучацького, наші дилери отримують більшість нових авто переважно від європейських, корейських, японських та китайських виробників. «Тому немає загрози подорожчання машин на 25% просто зараз», — зазначив він.

Водночас, за словами Омельницького, до України постачаються окремі моделі BMW, які виготовляються на заводі у США, — Х5 та Х7. «Поки що незрозуміло, що взагалі буде з виробництвом та постачанням цих авто після запровадження нових тарифів. Не виключено, що можуть виникати затримки з імпортом або зміняться ціни», — каже він.

Крім того, Омельницький не виключає, що деякі виробники, по бізнесу яких прокотиться каток «Трампомобіля», опиняться у вкрай складному становищі на всіх ринках, а не лише у Штатах. «Скажімо, Volkswagen, у якого не найкращим чином йдуть справи в Європі та Китаї, зазнавши краху ще й на ринку США, ризикує остаточно втратити колишню велич. Не виключено, що буде оптимізація модельного ряду, аж до припинення виробництва. Це стосується багатьох компаній, не факт, що ринком не прокотиться хвиля банкрутств», — вважає Омельницький.

За його словами, може статися так, що деякі популярні моделі авто просто зникнуть з продажу — їх не можна буде купити навіть за підвищеними цінами.

Ті, що все ж таки потраплятимуть до салонів, можуть виставлятися за підвищеними прайсами — таким чином виробники спробують перекласти збитки на американському ринку на решту покупців. Зрозуміло, що на 25% нові авто в Україні навряд чи подорожчають, але на 5−7% — цілком. Тим паче, що в рамках «автомобільної інфляції» перегляд цін на новинки і так відбувається — подорожчання аргументують різного роду «інноваціями», новими функціями тощо. Якщо перегляд цін «під мито» в українських салонах буде, то, найімовірніше, він торкнеться вже автомобільних новинок наступного року.

Водночас можливі й інші сценарії. Наприклад, якщо виробники побачать, що не зможуть продати свої авто з митом 25% у США, вони можуть спробувати перекинути їх на інші ринки, зокрема, в Україну. Не виключено, що за зниженими цінами. Тож у короткій перспективі українські водії можуть розраховувати навіть на знижки.

Щодо вторинного ринку, то, за словами Бучацького, не виключено, що в Україні можуть почати дорожчати вживані авто зі США. «Якщо загалом цінова планка на авто на американському ринку підвищиться, це торкнеться і вживаних машин. Але такі наслідки „довгограючі“, крім того, сегмент аукціонних машин США, звідки „битки“ потрапляють до України, дуже вузький і специфічний, тому взагалі не факт, що йому загрожують якісь зміни», — додав експерт.

За його словами, чутливішою для українського авторинку виявиться плановане скасування пільг на імпорт електрокарів із 1 січня 2026 року (зараз, нагадаємо, вони не обкладаються ПДВ та ввізним митом, є лише невеликий акцизний збір, що залежить від ємності батареї авто). «Скасування пільг призведе до подорожчання електромобілів в Україні щонайменше на 20−30%, і це точно позначиться на статистиці імпорту та продажу», — підсумував Бучацький.