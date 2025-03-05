Автовиробники попереджають, що нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%

Торгова група, яка представляє майже всіх великих автовиробників, попередила, що нові 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США. Про це повідомляє Reuters.

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«Вплив мит на товари з Канади та Мексики відчують усі автовиробники», — заявив Джон Боццелла, голова Альянсу автомобільних інновацій, що представляє основних автовиробників США (крім Tesla), включаючи General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai та Stellantis.

Він додав, що більшість очікує, що ціна деяких моделей автомобілів зросте до 25%, і негативний вплив на ціну та доступність авто відчується майже одразу.

Автомобільні компанії висловлюють серйозне занепокоєння, стверджуючи, що мита зруйнують налагоджений ланцюг поставок у Північній Америці, який функціонує вже більше чверті століття.

Деякі комплектуючі для автомобілів можуть перетинати державний кордон шість або більше разів, перш ніж потраплять на фінальну збірку.

«Автомобільне виробництво та ланцюг поставок неможливо перенести миттєво. В цьому і проблема: автомобільні мита в Північній Америці можуть призвести до зростання цін для покупців, перш ніж нові робочі місця з'являться в країні», — додав Боццелла.

У вівторок компанія Stellantis повідомила дилерам, що продовжує вести переговори з адміністрацією Трампа щодо мит, які збільшать «витрати» для покупців.

«Оскільки галузь тісно інтегрована в Північній Америці, ці мита поставлять флагманські бренди Stellantis — Chrysler, Dodge, Jeep і Ram — у невигідне конкурентне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами», — заявили у Stellantis.

Минулого тижня багато автовиробників зустрілися з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, щоб закликати адміністрацію президента не запроваджувати масштабне підвищення мит.

Раніше Джим Фарлі, керівник Ford, заявив, що 25% мита на товари з Мексики та Канади «завдадуть нищівного удару» по автопрому США.

Американська міжнародна асоціація автодилерів зазначила, що дилери вже стикаються зі зростанням цін на автомобілі та запчастини, а також з високими процентними ставками.

«Мита можуть додати тисячі доларів до ціни на авто», — заявила асоціація.

Водночас профспілка автопрацівників США (UAW) підтримала Трампа, зазначивши, що схвалює його намір запровадити нові мита у квітні.

Торгова війна Трампа

«Мінфін» писав, що 4 березня 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.

Після чого Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти мита.