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6 березня 2025, 13:38

Трамп скасував 25% мита на товари з Канади та Мексики для автовиробників на один місяць

Президент США Дональд Трамп скасував 25% мита на товари з Канади та Мексики для автовиробників на один місяць. Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп скасував 25% мита на товари з Канади та Мексики для автовиробників на один місяць.
Фото: depositphotos

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Деталі

Білий дім 5 березня офіційно оголосив про тимчасове звільнення автовиробників від мит, що набули чинності 4 березня. Це рішення ухвалено після телефонних розмов Трампа з керівниками Ford, General Motors і Stellantis.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не припиняє тиск на Канаду та Мексику.

Читайте також: Автовиробники попереджають, що нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%

Реакція акцій

Тимчасове послаблення спричинило зростання акцій американських автомобільних компаній: General Motors додала 7,2%, Ford — 5,8%. Однак аналітики попереджають, що невизначеність у торговельній політиці США продовжує тиснути на ринок.

Фондові ринки США відреагували стабілізацією після кількох днів падіння. Індекс S&P 500 зріс на 1,1%, частково відігравши втрати.

Торгова війна Трампа

«Мінфін» писав, що 4 березня 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.

Після чого Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти мита.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
AllexL
AllexL
6 березня 2025, 14:56
#
Вспоминается анекдот времен совка: «А у меня еще столько замечательных идей было…» :(
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