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28 лютого 2025, 15:13

Правоохоронці проводять обшуки у провідних фармвиробників Києва (фото)

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Зазначається, що обшуки у службових приміщеннях компаній відбуваються у межах розпочатого кримінального провадження. При цьому ні назв компаній, ні більш детальної офіційної інформації поки що немає.

Де проводять обшуки

За даними Forbes Ukraine, проведення обшуків у своїх офісах підтвердили у корпорації «Артеріум», АТ «Фармак» та фармацевтичній компанії «Дарниця».

Керівник одного із підприємств розповів виданню, що слідчі дії почалися приблизно о 7:30 ранку і відбувається за участю поліції та СБУ, які блокують роботу підприємства.

«Обшуки, які сьогодні відбуваються, — по темі нашого одного з дистриб’юторів, який є на українському ринку, щодо продажі в цій держзакупівлі. Ми не розуміємо нашу роль у цьому, тому що ми не приймаємо участь у торгах, ми лише відвантажуємо дистриб’ютору», — розповів топ-менеджер.

Інший керівник фармацевтичного підприємства додав, що йдеться про дистриб’ютора «Волиньфарм».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початку лютого 2025 року президент Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Зеленський заявив, що є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня.

Пізніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Зазначалось, що торгівельна надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою та буде залежати від ціни.

25 лютого Міністерство охорони здоров’я заявило, що домовилося з українськими фармацевтичними виробниками про зниження цін на ще понад 100 препаратів, починаючи з березня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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