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18 лютого 2025, 10:24

Ціни на ліки обмежать з 1 березня: Кабмін встановив розміри надбавок в аптеках

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгівельна надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою та буде залежати від ціни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 лютого 2025 р. № 168.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби.
Фото: depositphotos

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Деталі

Згідно з документом, з 1 березня на безрецептурні лікарські засоби торгівельна (роздрібна) надбавка в аптеках не повинна перевищувати 35% до закупівельної ціни.

На лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, встановлюється така максимальна торгівельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни:

  • на ліки вартістю до 100 гривень — 25%,
  • від 100 до 500 гривень — 20%,
  • більше ніж 1000 гривень — 10%.

На рецептурні ліки буде така максимальна надбавка:

  • до 500 гривень — 25%,
  • від 100 до 500 гривень — 20%,
  • більше ніж 1000 гривень — 10%.

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Крім того, граничні постачальницько-збутові надбавки обмежуються рівнем не вище ніж 8%.

З 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Також з 1 березня Держпродспоживслужба відновить перевірки аптек та постачальників ліків.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
MAXAOH
MAXAOH
18 лютого 2025, 10:39
#
Это хорошо!
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
18 лютого 2025, 11:19
#
Хорошо, что скоро лекарства будут продаваться по блату с наценкой 200%, а в свободной продаже их не будет.
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0
agfromua
agfromua
18 лютого 2025, 10:42
#
**З 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.** Тобто, таблетки.юа підпадають під цю заборону? Дуже хріново ,якщо так, бо мама дуже активно користується ними (((
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0
agfromua
agfromua
18 лютого 2025, 10:45
#
В діапазоні цін (я так розумію по тексту, що мається на увазі закупівельна/оптова ціна???) від 500 до 1000 торгівельна надбавка не регулюється, чи як?!
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0
Pumbovik
Pumbovik
18 лютого 2025, 11:30
#
У меня рядом с домом 6 аптек, если тупо с улицы заходишь, самая дорогая цена, онлайн заказ с агрегатора аптек дешевле, и на сайте самой аптеки еще дешевле. Видно что владельцы аптечного бизнеса жируют. Самая незащищенная категория пенсионеры они вынуждены тупо с улицы брать по самой дорогой цене
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