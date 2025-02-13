12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Про це анонсував у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
З 1 березня ціни в аптеках знизяться на 30% — Зеленський
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Зниження цін
«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — заявив він.
Президент уточнив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.
«Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — відзначив Зеленський.
Критика Зеленського
Раніше Зеленський розкритикував ситуацію на ринку ліків та заявив про необхідність конкретних кроків, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я людей, а якщо їх не буде — будуть кадрові рішення.
Пізніше. Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на ринку ліків, назвавши ціни на них «абсолютно неадекватними».
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