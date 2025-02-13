З 1 березня ціни в аптеках знизяться на 30% — Зеленський

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Про це анонсував у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

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Зниження цін

«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — заявив він.

Президент уточнив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.

«Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — відзначив Зеленський.

Критика Зеленського

Раніше Зеленський розкритикував ситуацію на ринку ліків та заявив про необхідність конкретних кроків, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я людей, а якщо їх не буде — будуть кадрові рішення.

Пізніше. Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на ринку ліків, назвавши ціни на них «абсолютно неадекватними».