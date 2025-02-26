Ціни на ліки: Українські виробники знизять вартість ще на понад 100 препаратів

Міністерство охорони здоров’я домовилося з українськими фармацевтичними виробниками про зниження цін на ще понад 100 препаратів, починаючи з березня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Які ліки подешевшають

Серед них, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Загалом понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 — рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта в лікаря.

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