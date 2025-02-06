Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2025, 9:01

Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами

Президент Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Контроль за цінами

Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари, зокрема медикаменти, є відповідальністю уряду, Антимонопольного комітету та міністра охорони здоров'я.

«Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо», — заявив Зеленський.

За його словами, він провів нараду з відповідальними посадовцями, проте досі не отримав конкретних пропозицій.

«Я втомився чекати відповідних рішень. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення», — зазначив президент.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+90
Strain
Strain
6 лютого 2025, 9:27
#
Диктатурой в зачаточном состоянии попахивает.

А то что курс доллара летит вверх и из-за этого дорожают импортные лекарства у него в голову не приходило? Может стоит что-то с экономикой сделать. Гос регулирование цен никогда к добру не приводило.

С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.
+
+41
Я_ __
Я_ __
6 лютого 2025, 9:49
#
Strain

воно думає, що може бізнесу вказувати яку ціну встановлювати))

«С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.»

Словами класика:-Бо будуть кадрові рішення)) © найпотужніший лідер сучасності і всіх часів)))
+
+15
Rubi0
Rubi0
6 лютого 2025, 11:01
#
Он наверное думает что лекарства как 100 лет назад прям в аптеках делают)))
+
+15
Я_ __
Я_ __
6 лютого 2025, 9:31
#
«Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари»

АХХАХАХАХАХАХ, прокинувся не запізнився))
+
+113
Moonlighter
Moonlighter
6 лютого 2025, 10:09
#
У жены скумбрия по 8 грн за кг была, наверное эта семейка впервые за 15 лет в аптеку зашла?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
6 лютого 2025, 10:51
#
Бацька вам покаже кузькіну мать!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами