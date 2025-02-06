Президент Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Контроль за цінами

Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари, зокрема медикаменти, є відповідальністю уряду, Антимонопольного комітету та міністра охорони здоров'я.

«Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо», — заявив Зеленський.

За його словами, він провів нараду з відповідальними посадовцями, проте досі не отримав конкретних пропозицій.

«Я втомився чекати відповідних рішень. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення», — зазначив президент.